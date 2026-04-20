・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８３．８５ドル（－１０．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８７９．６ドル（＋７１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８１７３．８セント（＋３１３．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９１．２５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４８．７５セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６７．２５セント（＋３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３６２．７８（－１１．８３）

出所：MINKABU PRESS