１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８３．８５ドル（－１０．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８７９．６ドル（＋７１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８１７３．８セント（＋３１３．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９１．２５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．７５セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６７．２５セント（＋３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６２．７８（－１１．８３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８３．８５ドル（－１０．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８７９．６ドル（＋７１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８１７３．８セント（＋３１３．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９１．２５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．７５セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６７．２５セント（＋３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６２．７８（－１１．８３）
出所：MINKABU PRESS