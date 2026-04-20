開催：2026.4.20

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 2 - 6 [タイガース]

MLBの試合が20日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとタイガースが対戦した。

Rソックスの先発投手はギャレット・クロシェット、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。

1回表、4番 ディロン・ディングラー 7球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 BOS 0-1 DET

1回裏、3番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 1-1 DET

5回表、1番 ジャマイ・ジョーンズ 3球目を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 BOS 1-2 DET、4番 ディロン・ディングラー 5球目を打ってセンターへのスリーランホームランでタイガース得点 BOS 1-5 DET

9回表、2番 グレイバー・トーレス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 BOS 1-6 DET

9回裏、7番 ケーレブ・ダービン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 2-6 DET

試合は2対6でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はRソックスのギャレット・クロシェットで、ここまで2勝3敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で1打数、0安打、0打点、打率は.300となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 08:21:23 更新