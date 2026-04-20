◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースが１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦で逆転負けを喫し、今季初の連敗となった。４番手右腕トライネンが７回に逆転２ランを含む３失点を許すと、８回は６番手ディアスもまさかの３失点。救援陣が崩壊し、逆転負けを喫し、ロバーツ監督は「２人ともただ鋭さがなかった。ブレイク（トライネン）はスライダーがあまり効果的でなかった。エドウィン（ディアス）は制球がなかったし、球速も落ちていた」と声を落とした。

大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打で、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５１」に更新。また、先発の佐々木朗希投手は４回２／３を投げて７安打３失点の内容で降板し、今季初勝利はまたもお預けとなった。

一方でこの日、メジャー初昇格となったウォードが、「７番・一塁」でスタメン出場し、記念すべきメジャー初安打となるタイムリーを放った。これには指揮官は「プレッシャーに飲まれることもなく、見ていて楽しかった。初ヒットが出たのも嬉しい。打点も挙げたし、それが大事なこと。試合に勝てればなお良かったが、それでも良い１日だった」と振り返った。