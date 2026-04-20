歌手の松山千春が岩手県出身の歌手を「大好き」と絶賛した。

松山は１９日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。番組内で現在開催中の「デビュー５０周年記念 松山千春コンサート・ツアー２０２６春」の盛岡市での公演を観賞したリスナーからのメールを読み上げた。コンサート会場で岩手県出身の歌手・福田こうへいがステージに登壇し、デビュー曲の「南部蝉しぐれ」を熱唱したことに感激したという内容だった。

「年はなぁ、俺よりな、２１（歳）下なんだ。けどその、貫録というかな。基本的に民謡から来ている人だからなあ。俺と同じくらいの年かなと思うくらいなあ、貫禄あるんだ」と福田の印象を語った。

続けて「昔から好きで。民謡を歌う彼も好きで。いわゆる歌謡曲を歌う彼も好きで。そしたらなんと、盛岡の会館に訪ねてくれてなあ。うーん、『こうへいのこと大好きなんだぞ』みたいなね」と福田に伝えたという。すると「ラジオかなんかで言っていただいて、聞いてました」と福田に返されたという。すると松山は「『じゃあ、こうへいよ。俺、お前の歌、歌えって言われても歌えないから、お前さ、カラオケでいいからな。南部蝉しぐれ、これお前ちょっと歌ってくれないか』みたいな感じでさ」と登壇してもらった経緯を明かした。

「これなかなかないことだからな。俺が最初から知っていればな、これまた違った対応ができたんだけど。コンサート始まって言われて分かったからな。『そうなのか』みたいな感じでね」と状況を説明。客席にいる福田にステージに上がることを促し、「いろんな話をしてですね。『俺の好きな南部蝉しぐれをカラオケで１番だけでもいいから歌ってみてくれないか』」と頼み、観客も大拍手で盛り上がったという。

福田については「声も好きなんだ。あと歌いまわし。他の連中と違って俺は好きなんだな。フォークシンガーはもちろんだけど、歌謡曲であろうが演歌であろうが、いろんなパターンで好きな人間いるけどな。歌謡曲、民謡ではこいつだな」と絶賛していた。