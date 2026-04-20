自動車業界にてDX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した作業効率化のコンサルティングを行っているおおた開発効率化プロジェクトはこのほど、自動車業界に勤務する男女204人を対象に実施した、DXに関する調査結果を公開した。



【調査結果】チームリーダーに向いていると思う男性有名人ランキング

「チームリーダーに向いていると思う男性有名人を教えてください。(複数回答可)」と質問したところ、3位は「イチロー氏」と「木村拓哉」が29人で並んだ。イチロー氏を選んだ理由として「非常に頭が良く指示が明確に出来そうだから」(30代男性)、「ハッキリダメな所を言ってくれそうだから」（30代男性）、木村拓哉については「はっきり物事を決めてくれそうだから」(30代女性)、「強い責任感と現場を引っ張る存在感があるから」(30代男性)などが挙がった。



2位は「内村光良」(42人)がランクイン。「みんなのことをしっかりと見てまとめてくれそうだから」(30代女性)、「全体を俯瞰的に見る能力が高そうだから」(20代男性)、「柔軟で周囲を巻き込む力があるため、チームの雰囲気を壊さずにまとめられると感じたから」(30代女性))などの声が寄せられた。



1位は「カズレーザー」(60人)となった。主な回答として「問題が起きてもどうすればいいのかというのをしっかりと教え、後輩を伸ばす力があると思うから」(20代男性)、「目的をしっかり持って指示をしてもらえそうだから」(30代女性)、「よく話を聞き、答えやすく聞いてくれる理想のリーダー像だから」(30代女性)などがあった。



5位は「鈴木亮平」(28人)、6位に「阿部寛」(26人)が続いた。



（よろず～ニュース調査班）