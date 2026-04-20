「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）

広島は今季初の零敗を喫したが、チーム８安打は相手を上回った。守備中に右肩を負傷した３月３１日以来の出場となったドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が２安打。同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝は３安打など、ルーキーはチームに活気を与えている。

スタメン発表で黄金ルーキーの名前がコールされると、大きな拍手が沸き起こった。全鯉党が待ちわびた平川の帰還。復帰戦でフル出場を果たし、「体も問題なく動けているので良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

球場からの期待にファーストスイングで応えた。初回の第１打席。「積極的にいく姿勢を出せてよかった」と、石田の初球を捉えて左前へ。六回先頭で迎えた第３打席でも右腕の投じた初球のシンカーを中前に運び、プロ初のマルチ安打をマーク。１番打者としての役割を全うした。

悔やんだのは２点を追う七回２死一、二塁の好機で迎えた第４打席。伊勢のフォークを捉えきれず左飛に倒れた。「チャンスで打てなかったので、明後日以降打てるようにしたいです」と反省も忘れなかった。

試合前にはベンチに置かれている盛り塩をひとつまみして、負傷していた右肩へ一振り。「（塩を）かけたらけがしないかなと」と自ら“おまじない”をかけて臨んだ一戦で結果を残した。

新井監督は無得点に終わった打線の中で奮闘した若武者に対し「やっぱり雰囲気を変えてくれる選手だと思う」と最大級の賛辞。「どんどん明るくやってもらいたい」と、停滞ムードを打破する活躍に期待を寄せた。

チームは若鯉の躍動を勝利につなげられず、今季初の完封負けを喫して３連敗。２１日からは好調なヤクルトとの３連戦が控えている。「若手選手が引っ張っていかないといけない。継続してやっていきたいなと思います」と平川。厳しい状況に置かれている新井カープだが、シーズンはまだ始まったばかり。帰ってきた背番号５１が、赤ヘル打線に反撃の火をともす。