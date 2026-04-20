人気レースクイーンの池永百合（30）が20日までに自身のインスタグラムを更新。白に青＆赤ラインのコスチューム姿で表彰台を報告した。

「スーパー耐久、鈴鹿二日間ありがとうございました M&KRacing RacerHondaCars桶川 CIVIC97号車は、ST-TCRクラス2位表彰台でした」と報告。

白に青＆赤ラインのコスチューム姿の写真をアップし「初戦から表彰台を見届けることができ、とても嬉しかったです。まずは、無事チェッカーを受け完走できてホッとしています」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗で可愛い」「美しい」「素敵」「可愛い〜」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。