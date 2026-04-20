「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）

広島は今季初の零敗を喫したが、チーム８安打は相手を上回った。守備中に右肩を負傷した３月３１日以来の出場となったドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が２安打。同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝は３安打など、ルーキーはチームに活気を与えている。

自慢のバットコントールで快音を響かせた。４試合ぶりにスタメン出場した勝田がプロ２度目の猛打賞。「狙い球はあまり絞らず、甘い球を打とうっていう気持ちで打席に立ってました」と、好球必打で気を吐いた。

１２日の対戦で２打数無安打に抑え込まれた石田を攻略した。二回２死の第１打席で追い込まれながらも、シンカーに食らいついて左前打を放つと、五回１死の第２打席では内角の直球を中前へ。「次こそは絶対に打ってやるっていう気持ちで」と熱い気持ちをバットに宿した。続く床田の打席では、プロ初盗塁も成功した。

七回１死では伊勢の直球を左前にはじき返して、３打席連続安打。この日１軍に復帰し、２安打を放った平川とともに存在感を放った。「（平川に）負けてられへんっていう気持ちはある。自分たちでまずは元気を出してやっていきたい」と勝田。再結成した“レンナルコンビ”がチームを上昇気流へ乗せていく。