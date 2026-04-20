第５７回読売マイラーズカップ・Ｇ２（１着馬に安田記念優先出走権）は４月２６日、京都競馬場の芝１６００メートルで行われる。

シックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は昨年の安田記念１２着以来、４戦ぶりの芝のレースになる。昨年の中山記念など、ここまでＧ２を３勝の実力はここでは上位。転厩初戦になるが、しっかりと乗り込まれていて状態面の不安はなさそう。

アドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は２４年の朝日杯ＦＳの勝ち馬。昨年は３戦して未勝利と悔しいシーズンになったが、１５日には新コンビの武豊騎手を背に抜群の動きを披露し、復活の気配を感じる。能力を出し切れれば勝ち負けだ。

ウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は、前走の東京新聞杯は３着で連覇こそならなかったが、勝ち馬と接触する不利がなければ際どかった。昨年のマイルＣＳで３着と地力を強化し、重賞２勝目を狙う。

ベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は、昇級初戦の六甲Ｓを快勝。３歳時から期待され、デビュー２戦目で重賞の共同通信杯にも出走していた素質馬が、開花の兆しを見せている。