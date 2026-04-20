バーガーキング®スモークハウス新作♪香ばしさ広がる贅沢バーガー登場

食欲を刺激するスモーキーな香りに注目♡バーガーキング®から、人気の“ビッグマウス”シリーズに新たな「スモークハウス」が登場しました。直火焼きビーフと特製スモークベーコンソースが織りなす贅沢な味わいは、ボリュームも満足感も抜群。さらにチキンやナゲットの新作も加わり、今だけの特別なラインアップが楽しめます。

ボリューム満点の新作バーガー

「ベーコンダブルビーフビッグマウススモークハウス」は、ビーフパティ2枚にベーコン4枚、チェダーチーズ2枚を重ねた贅沢な一品。価格は単品1,490円、セット1,790円。

「オニオンリングダブルビーフビッグマウススモークハウス」は、カリカリのオニオンリングとジューシーなパティが相性抜群。同じく単品1,490円、セット1,790円で提供されます。

どちらもコク深い特製スモークベーコンソースが味の決め手となり、満足度の高い本格バーガーに仕上がっています。

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スモーキーなチキンも登場

「スモークハウススモーキーフライドチキン」は、ヒッコリーの香りと7種のスパイスが効いたチキンパティが特徴。単品640円、セット940円で楽しめます。

スモーキーフライドチキン

価格：単品540円／セット840円

チーズスモーキーフライドチキン

価格：単品590円／セット890円

スパイシースモーキーフライドチキン

価格：単品590円／セット890円

定番のスモーキーフライドチキンも好評販売中で、好みに合わせて選べるラインアップが魅力です。

辛党に嬉しいナゲット新作

「ハバネロチキンナゲット」は、7種のスパイスを使用した本格的な辛さが特徴。

価格：5ピース320円／8ピース470円／16ピース790円

BBQソースまたはマスタードソース付きで、バーガーとの相性も抜群。刺激的な味わいを楽しみたい方におすすめです。

バーガーキング®で贅沢グルメ体験を♡

バーガーキング®のスモークハウスシリーズは、香ばしさと旨みが詰まった本格派ラインアップ。ボリューム満点のバーガーからスパイシーなサイドまで、今だけの特別な味わいが楽しめます。

食べ応えも満足感も欲しいときに、ぜひチェックしてみてください♪