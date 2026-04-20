フジテレビ系「オールナイトフジコ」でフジコーズの１人だったタレントの上杉真央（２１）が、１８日深夜放送のテレ東系「ゴッドタン」でテレビ復帰を果たした。２０２５年４月に文春砲で２３年夏の未成年飲酒を報じられ、半年間謹慎。昨年１０月に活動を再開し、過去を反省しつつ恩返しの気持ちで新たな一歩を踏み出している。

「ゴッドタン」のプロデューサーは「−フジコ」でＭＣを務めていた佐久間宣行氏。恩師との再会で再スタートを切り、人気企画「マジギライ１／５」で「−フジコ」のレギュラーだったオズワルドの伊藤俊介をタジタジにさせて鮮烈な印象を残した。収録後には佐久間氏から「面白かったよ」と言葉をかけられたといい、上杉は「成長したところを見せたかったので、お世辞だったとしてもうれしかったです」と笑顔を浮かべた。

明治学院大１年生だった２０２３年に現役女子大生ユニット「フジコーズ」のメンバーとして「−フジコ」に出演。積極的に体を張るバラエティー担当として爪痕を残し、グラビアなどでも活躍した。当時について「半分以上、スベっていたんですけど、とりあえず前へ前へと頑張って体を張っていたらバラエティー系みたいにいつの間にかなってました」と振り返る。

番組終了直後の２５年４月に文春オンラインが上杉、フジテレビ社員、お笑い芸人ら男女４人の飲み会を報道。２３年夏に行っており、当時１８歳で未成年飲酒だった。

半年間の謹慎。「いろんな人に迷惑をかけすぎて、申し訳ない気持ちで…。何もできなくて、一日中ぼーっとしていて、眠れなくて、人生で一番病んでました」。謹慎中もファンから「待っています」とＤＭが届き「結果で恩返ししたいという思いでした」と昨年１０月に復帰した。

ＴｉｋＴｏｋの毎日投稿を続け、４月からは大学４年生として国際学を学ぶ日々。タレント業を再開し、元バラエティー担当の血がうずいている。フジコ時代にパンストをかぶって変顔になっている動画がなぜか今になってバズっており「今ごろＸでちょいバズしていて、なんで今更なんですかね？これからもＮＧなしでパンスト上等です！」と気合は十分。反省と感謝を胸に、新たな一歩を踏み出していく。

◆上杉真央（うえすぎ・まお） ２００４年９月５日生まれ。東京都出身。アイドル活動を経て、２３年４月から２５年３月までフジテレビ系「オールナイトフジコ」にフジコーズの１期生として出演。現在は明治学院大４年生。趣味は映像製作、写真を撮ること、映画観賞。特技はギター、タロット占い。血液型Ｂ。