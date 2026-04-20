【速報】アメリカがイラン船籍の貨物船に発砲「航行を停止させ管理下に」　イランは報復宣言

アメリカ中央軍は19日、「海上封鎖」の突破を試みたイラン船籍の貨物船をミサイル駆逐艦が停止させたと発表し、映像を公開しました。

これに対し、イラン軍は報復を宣言しました。

アメリカ中央軍動画より：

貨物船トウスカ、機関室を離れよ。機関室を離れよ。航行不能にするための攻撃を行う用意がある。

中央軍は、イラン船籍の貨物船の乗組員が、6時間にわたる度重なる警告に従わなかったため、機関室から退避するよう指示し、駆逐艦から数発の砲弾を撃ち込んだと明らかにしました。

4月13日にアメリカ軍が、イランの港湾に出入りする船舶に対する海上封鎖を開始して以降、武力行使で船舶を停止させたのは、これが初めてとみられます。

中央軍は、海兵隊員が貨物船に乗り込み、現在貨物船をアメリカ軍の管理下に置いているとしています。

これに対し、イラン軍の報道官は「アメリカ軍の海賊行為が間もなく報復される」と警告しました。

報道官は、貨物船は中国からイランへ向かっていたものだと明らかにした上で、イラン軍もドローンを使ってアメリカの駆逐艦を攻撃したと主張しました。