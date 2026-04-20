シンガー・ソングライターゆりえ（35）が19日、自身のブログを更新。2019年（平31）3月に結婚した、俳優大浦龍宇一（57）と今年1月に離婚していたことを発表した。

「ご報告」と題して「私事ですが、今年1月に離婚致しました。話し合いを重ねて、これからはお互いに新たな道を切り開くことにしました。舞台を通じて出会ってからおよそ8年間、彼から学んだことも沢山あり、今でも心から感謝しています。これからは互いに励まし合える存在になれたらと思っています。彼は俳優の道を、私は音楽の道に力を注いで参りますので、これからも温かく見守って頂けたらうれしいです。引き続きよろしくお願いします」と書き込んだ。

ゆりえの母親は元フジテレビの“元祖アイドルアナ”として知られるフリーアナウンサー寺田理恵子（64）。大浦の祖父は戦前に「歌う映画スター」として一世を風靡（ふうび）した俳優高田浩吉で、叔母は女優高田美和（79）という芸能一家。結婚当時は22歳の年齢差と、大浦が15歳の長男を育てるシングルファーザーだったことも話題を呼んだ。

◆ゆりえ 1990年（平2）4月25日、東京生まれ。昭和音大を卒業し、作詞・作曲家、ミュージカル女優として活動。14年に、大学の同級生の夕夏とのユニット「ユカリエ」を結成。17年、ファンクロックバンド「うねり」にギター＆ボーカルとして参加。現在はNSPのベーシスト平賀和人（72）とのユニット、YSP（ゆりえすぴー）のギター兼ボーカルとしても活動している。

◆大浦龍宇一（おおうら・りゅういち）1968年（昭43）11月17日生まれ、京都府出身。1994年（平6）、フジテレビ系ドラマ「この世の果て」で俳優デビュー。その後「最高の片想い」「終らない夏」「天うらら」「相棒」などのドラマに出演。96年には「夏の午後」で歌手デビュー。181センチ、血液型A。