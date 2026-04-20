日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3445（+102.0 +3.05%）
ホンダ 1322（+21.5 +1.65%）
三菱ＵＦＪ 2936（+66 +2.30%）
みずほＦＧ 6995（+227 +3.35%）
三井住友ＦＧ 5726（+128 +2.29%）
東京海上 7072（+139 +2.00%）
ＮＴＴ 155（+1.0 +0.65%）
ＫＤＤＩ 2608（+17.5 +0.68%）
ソフトバンク 225（+0.7 +0.31%）
伊藤忠 2007（+37 +1.88%）
三菱商 5020（+68 +1.37%）
三井物 5914（+114 +1.97%）
武田 5653（+67 +1.20%）
第一三共 2958（+19 +0.65%）
信越化 6919（+12 +0.17%）
日立 5266（+109 +2.11%）
ソニーＧ 3442（+47 +1.38%）
三菱電 5917（+118 +2.03%）
ダイキン 21652（+337 +1.58%）
三菱重 4481（+110 +2.52%）
村田製 4695（+95 +2.07%）
東エレク 45319（+1309 +2.97%）
ＨＯＹＡ 29346（+351 +1.21%）
ＪＴ 5831（+31 +0.53%）
セブン＆アイ 2062（+7.5 +0.37%）
ファストリ 75664（+1614 +2.18%）
リクルート 7574（+50 +0.66%）
任天堂 8604（-11 -0.13%）
ソフトバンクＧ 4676（+149 +3.29%）
キーエンス（普通株） 64560（+1750 +2.79%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3445（+102.0 +3.05%）
ホンダ 1322（+21.5 +1.65%）
三菱ＵＦＪ 2936（+66 +2.30%）
みずほＦＧ 6995（+227 +3.35%）
三井住友ＦＧ 5726（+128 +2.29%）
東京海上 7072（+139 +2.00%）
ＮＴＴ 155（+1.0 +0.65%）
ＫＤＤＩ 2608（+17.5 +0.68%）
ソフトバンク 225（+0.7 +0.31%）
伊藤忠 2007（+37 +1.88%）
三菱商 5020（+68 +1.37%）
三井物 5914（+114 +1.97%）
武田 5653（+67 +1.20%）
第一三共 2958（+19 +0.65%）
信越化 6919（+12 +0.17%）
日立 5266（+109 +2.11%）
ソニーＧ 3442（+47 +1.38%）
三菱電 5917（+118 +2.03%）
ダイキン 21652（+337 +1.58%）
三菱重 4481（+110 +2.52%）
村田製 4695（+95 +2.07%）
東エレク 45319（+1309 +2.97%）
ＨＯＹＡ 29346（+351 +1.21%）
ＪＴ 5831（+31 +0.53%）
セブン＆アイ 2062（+7.5 +0.37%）
ファストリ 75664（+1614 +2.18%）
リクルート 7574（+50 +0.66%）
任天堂 8604（-11 -0.13%）
ソフトバンクＧ 4676（+149 +3.29%）
キーエンス（普通株） 64560（+1750 +2.79%）