日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3445（+102.0　+3.05%）
ホンダ　1322（+21.5　+1.65%）
三菱ＵＦＪ　2936（+66　+2.30%）
みずほＦＧ　6995（+227　+3.35%）
三井住友ＦＧ　5726（+128　+2.29%）
東京海上　7072（+139　+2.00%）
ＮＴＴ　155（+1.0　+0.65%）
ＫＤＤＩ　2608（+17.5　+0.68%）
ソフトバンク　225（+0.7　+0.31%）
伊藤忠　2007（+37　+1.88%）
三菱商　5020（+68　+1.37%）
三井物　5914（+114　+1.97%）
武田　5653（+67　+1.20%）
第一三共　2958（+19　+0.65%）
信越化　6919（+12　+0.17%）
日立　5266（+109　+2.11%）
ソニーＧ　3442（+47　+1.38%）
三菱電　5917（+118　+2.03%）
ダイキン　21652（+337　+1.58%）
三菱重　4481（+110　+2.52%）
村田製　4695（+95　+2.07%）
東エレク　45319（+1309　+2.97%）
ＨＯＹＡ　29346（+351　+1.21%）
ＪＴ　5831（+31　+0.53%）
セブン＆アイ　2062（+7.5　+0.37%）
ファストリ　75664（+1614　+2.18%）
リクルート　7574（+50　+0.66%）
任天堂　8604（-11　-0.13%）
ソフトバンクＧ　4676（+149　+3.29%）
キーエンス（普通株）　64560（+1750　+2.79%）