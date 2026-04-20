東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.64 高値159.53 安値157.59
161.52 ハイブレイク
160.53 抵抗2
159.58 抵抗1
158.59 ピボット
157.64 支持1
156.65 支持2
155.70 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1765 高値1.1849 安値1.1761
1.1910 ハイブレイク
1.1880 抵抗2
1.1822 抵抗1
1.1792 ピボット
1.1734 支持1
1.1704 支持2
1.1646 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3516 高値1.3599 安値1.3505
1.3669 ハイブレイク
1.3634 抵抗2
1.3575 抵抗1
1.3540 ピボット
1.3481 支持1
1.3446 支持2
1.3387 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7817 高値0.7840 安値0.7775
0.7911 ハイブレイク
0.7876 抵抗2
0.7846 抵抗1
0.7811 ピボット
0.7781 支持1
0.7746 支持2
0.7716 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.64 高値159.53 安値157.59
161.52 ハイブレイク
160.53 抵抗2
159.58 抵抗1
158.59 ピボット
157.64 支持1
156.65 支持2
155.70 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1765 高値1.1849 安値1.1761
1.1910 ハイブレイク
1.1880 抵抗2
1.1822 抵抗1
1.1792 ピボット
1.1734 支持1
1.1704 支持2
1.1646 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3516 高値1.3599 安値1.3505
1.3669 ハイブレイク
1.3634 抵抗2
1.3575 抵抗1
1.3540 ピボット
1.3481 支持1
1.3446 支持2
1.3387 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7817 高値0.7840 安値0.7775
0.7911 ハイブレイク
0.7876 抵抗2
0.7846 抵抗1
0.7811 ピボット
0.7781 支持1
0.7746 支持2
0.7716 ローブレイク