東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.64　高値159.53　安値157.59

161.52　ハイブレイク
160.53　抵抗2
159.58　抵抗1
158.59　ピボット
157.64　支持1
156.65　支持2
155.70　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1765　高値1.1849　安値1.1761

1.1910　ハイブレイク
1.1880　抵抗2
1.1822　抵抗1
1.1792　ピボット
1.1734　支持1
1.1704　支持2
1.1646　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3516　高値1.3599　安値1.3505

1.3669　ハイブレイク
1.3634　抵抗2
1.3575　抵抗1
1.3540　ピボット
1.3481　支持1
1.3446　支持2
1.3387　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7817　高値0.7840　安値0.7775

0.7911　ハイブレイク
0.7876　抵抗2
0.7846　抵抗1
0.7811　ピボット
0.7781　支持1
0.7746　支持2
0.7716　ローブレイク