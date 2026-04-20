今回は春の遠州灘でタチウオ＆アジリレー釣行で、まさかの大物に出会いました！ ６５センチ、４８キロのマダイがヒット。最後は良型アジも追加し、クーラーは満タンで大満足の１日になりました。

遠州灘でタチウオとアジを狙う釣行へ。朝はまずアジを求め、浜名湖内から今切口を抜けてポイントまで約１５分。しかし、期待とは裏腹にアタリはなく、そのままタチウオ狙いへと切り替えます。遠州灘のタチウオは天竜川沖のポイントで朝１０時から釣りが可能。この日も連日不調との情報があり、少し不安を抱えながらのスタートでした。

これまで実績のあった水深１００メートル前後では反応がなく、魚探に映るのは、なんと２３０メートルライン。重めのジグを底まで落とし、丁寧にアクションさせていくと「グーッ」と明確な引き込み。慎重に巻き上げると、指３本ほどのタチウオが姿を見せてくれました。サイズは控えめながら、渋い状況の中での１本に思わず安堵しました。

その後も数本追加し、再びジグを落とした瞬間、今までとは明らかに違う重みがさおに伝わります。異様な重量感と激しい抵抗に「ドラゴン級かも？」と期待しつつ必死にやり取り。なかなか浮いてこない相手に腕は悲鳴寸前。そして、ついに姿を現したのは、なんと６５センチ、４８キロの立派なマダイ。思わぬ大物ゲストに一気に船上は大盛り上がりでした。

帰り際、再びアジのポイントへ立ち寄ると、今度は好反応。４０センチクラスの良型アジも釣り上げ、クーラーはしっかり満タンに。狙ってもなかなか釣れないマダイが、こうして突然現れるのも釣りの醍醐味。腕はパンパンになりましたが、最後は大満足の釣行となりました。（三浦 愛）

◆遊漁船エクストリーム ☎０７０・２１５０・１０９１

マダイのアラビアータ

▽材料（２人分）マダイ２００グラム、スナップエンドウ５個、フランスパン２切、片栗粉 適量、塩・こしょう適量

（アラビアータソース用）パプリカ１／４個、トマト缶１００ｍｌ、タマネギ１／４個

唐辛子１本、ニンニク１欠片

▽作り方

〈１〉マダイは三枚おろしにして中骨を抜き、３等分にして片栗粉をまぶす。

〈２〉マダイの表面をオリーブオイルでカリッと焼く。

〈３〉オリーブオイルでみじん切りにした玉ねぎとニンニクとタネを抜いた唐辛子をいためる。

〈４〉トマト缶と２センチ角に切ったパプリカを加えて煮込み、塩、こしょうで味を整える。

〈５〉スナップえんどうはヘタとスジを取って２分ゆで、冷水につけてさましておく。

〈６〉フランスパンはトースターで焼く。

〈７〉お皿にマダイ、スナップえんどう、フランスパンを盛り付け、上からソースをかけて出来上がり。