１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円６４銭前後と前日と比べて５０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円６３銭前後と同９０銭弱のユーロ安・円高だった。



イランのアラグチ外相が自身のＳＮＳに「レバノンでの停戦を受け、停戦期間中はすべての商船がホルムズ海峡を通航できるよう完全に開放する」と投稿したほか、トランプ米大統領は「イランはホル⁠ムズ海峡を二度と⁠封鎖しない⁠と約束した」と発言。エネルギー輸送が回復するとの見方から米原油先物相場が急落するとともに、これまで「有事のドル買い」で積み上がっていたドル買い・円売りの持ち高を解消する動きが広がった。インフレ懸念の後退から米長期金利が低下したこともドルの重荷となり、ドル円相場は一時１５７円５９銭まで軟化した。ただ、一部で「イラン高官は米国との間には依然として大きな隔たりがあるとしたうえで、ホルムズ海峡の開放を維持するには米国が停戦条件を遵守することが条件という認識を示した」と報じられるなど不透明感は依然として残っており、ドルは売り一巡後に下げ渋った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７６５ドル前後と前日と比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS