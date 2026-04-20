開催：2026.4.20

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 4 - 10 [ブルージェイズ]

MLBの試合が20日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとブルージェイズが対戦した。

Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。

1回表、3番 ウラジーミル・ゲレロ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 ARI 0-2 TOR、5番 エロイ・ヒメネス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 ARI 0-3 TOR、7番 岡本和真 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 ARI 0-5 TOR、1番 ネーサン・ルークス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 ARI 0-8 TOR

2回裏、8番 ジェームズ・マッキャン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 1-8 TOR

3回表、7番 岡本和真 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 ARI 1-9 TOR

4回表、6番 アンドレス・ヒメネス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 ARI 1-10 TOR

6回裏、5番 エイドリアン・デルカスティーヨ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 2-10 TOR

7回裏、2番 ホルヘ・バロッサ 7球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 4-10 TOR

試合は4対10でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はDバックスのライン・ネルソンで、ここまで1勝2敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打（1HR）、3打点、打率は.221となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 07:46:19 更新