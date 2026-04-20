開催：2026.4.20

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 4 - 7 [Wソックス]

MLBの試合が20日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとWソックスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。

1回表、5番 エドガー・ケーロ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでWソックス得点 ATH 0-1 CWS

2回表、8番 デレク・ヒル 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 ATH 0-2 CWS、2番 ミゲル・バルガス 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 ATH 0-4 CWS

2回裏、7番 ダレル・ハネズ 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-4 CWS

5回表、3番 村上宗隆 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 ATH 1-6 CWS、6番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 ATH 1-7 CWS

7回裏、9番 ザカリー・ゲロフ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 3-7 CWS、ピッチャー ジョーダン・リージャーがワイルドピッチでアスレチックス得点 ATH 4-7 CWS

試合は4対7でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのノア・シュルツで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はアスレチックスのジェフリー・スプリングスで、ここまで3勝1敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、1勝2敗4Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.208となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 08:01:27 更新