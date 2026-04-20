稲葉浩志が書き下ろした主題歌「果てなき夜を」を使用！Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録』本予告映像が解禁に

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稲葉浩志の書き下ろし楽曲「果てなき夜を」が使用された、Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』の本予告映像が公開。「果てなき夜を」は4月20日よりNetflixにて独占配信される本作の主題歌に起用されており、本映像にて楽曲自体も初解禁となる。

■「果てなき夜を」は、映画内でも主題歌として象徴的に使用

『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』は、2026 ワールドベースボールクラシックに挑みベスト8で大会を終えた野球日本代表 侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメンタリー映画。日本中が目撃した“あの瞬間”のベンチ裏、ブルペンなど印象的なシーンを稲葉浩志の楽曲が包み、そしてナレーションを担当する二宮和也の語りが掛け合わさり、世界の強豪へ挑んだ侍ジャパンの雄姿と熱を感じられる内容となっている。

なお主題歌「果てなき夜を」は、その『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』内にて象徴的に使用されている。ぜひ本作品本編でも、楽曲を楽しんでほしい。

■配信情報

Netflixドキュメンタリー映画

『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』

4月20日Netflixで独占配信

『2026 ワールドベースボールクラシック』

全47試合Netflix 日本国内でアーカイブ独占配信中

■関連リンク

Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』作品ページ

https://www.netflix.com/title/82737793

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https://bz-vermillion.com

■【画像】『戦いの向こう 侍たちの記録』キービジュアル 他