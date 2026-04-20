「500m美術館」の料理や食材をモチーフにした壁画＝札幌市中央区

料理や食材をモチーフにした一風変わった壁画や、無造作に積み上がった衣服―。これらの展示を前にすると、作品が持つ意味をふと考えてしまう。札幌市中心部の地下通路にある現代アートのギャラリー「500m美術館」は開設から約15年、薄暗い地下空間を行き交う人々の日常に芸術の彩りを届けてきた。（共同通信＝内海瑛作）

札幌市営地下鉄大通駅とバスセンター前駅をつなぐ地下コンコース約200メートルの直線に作品がずらりと並ぶ。2011年に駅施設内に設置される日本最長のギャラリーとして市が常設化し、観覧は無料。二つの駅間の距離から「500m美術館」と名付けられた。

札幌市から委託され、開設当初からプロデュースしてきたのが同市を中心に活動する美術家・アートディレクター端聡さん（66）だ。端さんの念頭にあったのが以前訪れた中国・北京市の「798芸術区」。廃虚となった工場跡地だったが、芸術作品によって観光地に生まれ変わった。「じめじめとして無機質」だった札幌の地下空間に同じ可能性を感じたという。

壁画の今シーズンのテーマは「今日のごはんは何にしよう？」。通路の壁面には丸みのあるデザインにかたどった料理や食材が色鮮やかに描かれ、駅に急ぐ通行人に温かな食事の風景を想起させる。

市内の学生や社会人によるボランティア「500メーターズ」を毎年募集。現代アートを身近に感じてもらおうと、ボランティア自身が企画を決め、プロの制作現場にも立ち会う。

今回出展したアーティストの一人は、学生時代に500m美術館の前を通っていたという。交流サイト（SNS）の発展により「一般の人からとんでもない作品が現れる時代になった」と端さんは考える。自由な発想が生み出す現代アートを今後も地下通路から発信していくつもりだ。

札幌市中心部の地下通路にある「500m美術館」

「500m美術館」に展示された現代アートの作品＝札幌市中央区

「500m美術館」に展示された現代アートの作品＝札幌市中央区

「500m美術館」をプロデュースする端聡さん＝札幌市中央区