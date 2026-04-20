「このお値段なのでイロチ買い！」【しまむら】1,089円には見えない！「高見えスカート」

新年度が始まり、本格的に春服の出番がやってきました。きれいめ派の大人女性がこれから買うなら、【しまむら】の「高見えスカート」が狙い目。今回は、おしゃれさんがイロチ買いしたというサテンスカートをご紹介します。1,089円というお手頃価格ながら、上品な素材とデザインでコーデを格上げできるかも。オンオフどちらにも活用できそうなので、店舗で見つけたらぜひカゴINして。

上品なルックに導くサテンスカート

【しまむら】「サテンシワカコウナローSK」\1,089（税込）

絶妙な光沢感があり、プチプラながらも上品なムードを漂わせるサテンスカート。ナチュラルなシワ加工が施されているため、きれいめはもちろんカジュアルコーデにもマッチしそう。視線が縦に流れるナローシルエットで、自然なスタイルアップが期待できます。辛口なレザー調ジャケットでテイストMIXに仕上げたり、トレンドのボウタイブラウスで甘めに振ったりするのも◎

スポーティーMIXな最旬コーデ

こちらは色違いのブラックを着用。しまむら好きのインフルエンサー@hiro77andさんは「このお値段なのでイロチしました」と複数買いしたとのこと。パーカーとスニーカーでカジュアルに落とし込むと、スポーツMIXな今どきコーデに。季節感を添えたい時は、バッグやシューズなどの小物を春色にチェンジしてみて。

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※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M