◇高校野球春季静岡県大会 ２回戦 富士市立４−０浜松太平台（１９日・ちゅ〜るスタジアム清水）

２回戦の残り１２試合が行われ、夏のシード１６校が出そろった。

富士市立が浜松大平台を４―０で下し、２０１３年以来１３年ぶりに夏のシード権をつかんだ。右腕エース・臼井遥都（はると、３年）が６安打を許しながらも１１三振を奪って無四球完封。「歴史を変えろ、とコーチに言われていたんです。一歩踏み出すことができた」と笑顔を輝かせた。

スリークオーターからキレの鋭いストレートを投げ込み、１年秋から主戦を任されてきた。この冬は下半身を徹底的に鍛え込み、体重は約５キロ増えて６７キロ。１３４キロだった直球も、この日は「１４０キロが出ました」と喜んだ。

そんなエースを打線が５回に援護。走者を出しながら１本が出ない重い展開だったが、２死三塁で１番・藤原善司左翼手（３年）が「臼井が頑張っているから」と低めの変化球をすくい上げて左前に運んだ。シードという第一目標をクリアし、臼井と藤原は「次は東海大会に出ること」と声をそろえた。（里見 祐司）