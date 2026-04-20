◇春季静岡県大会２回戦 聖隷クリストファー３−１沼津商（１９日・浜松球場）

２回戦の残り１２試合が行われ、夏のシード１６校が出そろった。昨春から４季連続県制覇を目指す聖隷クリストファーはエース左腕の高部陸（３年）が、圧巻の投球を披露。プロ注目の後藤幸樹捕手（３年）擁する沼津商打線から先発全員＆毎回の１９Ｋで１失点完投、県内公式戦の連勝を２０に伸ばした。３回戦８試合は２５日に行われる。

圧巻の奪三振ショーだった。聖隷の最速１４７キロ左腕・高部が、１９個目の三振で試合を締めた。１４０キロ台中盤の速球に切れのいい変化球でコーナーを突いて、先発全員＆毎回Ｋで４安打１失点完投。「５回までに２ケタ（１１三振）いっていたので、途中から数えてました。今までで自己最多は確か１３三振。でも、１９は多すぎでした」と、おどけて見せた。

立ち上がりからエンジン全開だった。今大会は夏の暑さ対策を見据え、第１試合は開始時間を１５分早めて８時４５分スタート。「早めに早めに体作りすることを心掛けました」。３回まで６Ｋの完全投球。４回に味方の失策が絡んで１点を失った直後には、５者連続三振とギアを上げて流れを渡さなかった。

沼津商の後藤とのプロ注目対決でも“快勝”した。「いい打者が打つと相手は乗るので、打たれないように意識して投げた」。９回に唯一の四球で出塁は許したものの、３打数無安打で抑えた。

マウンドではイニングの節目のスリーアウト目を三振で終えることにこだわっているという。「守りからリズムを作ることが大事。三振に抑えてベンチに戻ると、チームが勢いに乗ると思ってます」。この日は９イニング中８回を三振締めで切り上げた。

エースの快投で、昨春の県大会２回戦・知徳戦から続く県内公式戦の連勝を２０に伸ばした。その間、すべての試合が２失点以内で、１試合平均失点は、わずか０・７点。鉄壁投手陣の中心に高部が君臨している。「公式戦で試合が出来ることが一番。一つひとつ勝っていきたい」。４季連続県制覇へ、頼れる男が勝利に導く。（塩沢 武士）