◆米大リーグ ロッキーズ９―６ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に先発し、４回２／３を投げて７安打３失点で降板し、今季初勝利はお預けとなった。試合後「早いカウントで打ってもらったので球数少なくイニングが積み重ねていったので、途中までの内容だったらもっとイニング投げれましたし、３点を取ってもらっていたので、そこもリードを守り切った状態で降りるべきだったと思います」と唇をかんだ。

初回は、先頭ジュリアンには投手返しのライナー性の打球はキム・ヘソンの正面を突いて遊ゴロ。続く２番モニアクは中飛、グッドマンは三ゴロに打ち取った。初回の最速は９７・７マイル（約１５７・２キロ）だった。

２回は２死からジョンストンにこの日初めてとなる安打を許したが、後続を打ち取り、３回も先頭キャロスに単打を許したが、１死一塁で迎えた１番ジュリアンを二ゴロ併殺打に仕留め、上々の立ち上がりを見せた。

だが３点リードの４回には遊撃内野安打と死球で２人の走者を背負うと、１死一、二塁からラムフィールドに右前適時打を浴びて２点差。さらに１死満塁の場面でカストロを迎えたが、９８・５マイル（約１５８・５キロ）直球で二ゴロ併殺打に打ち取って最少失点で切り抜けた。

２点リードの５回は、先頭のキャロスに左翼ソロを許すと、さらに９番マッカーシーに中前二塁打、１番ジュリアンには中前適時打を浴び、同点に。２死二塁からフリーマンに四球を与えたところで降板となった。４回２／３を投げて７安打３失点、最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）だった。

５回先頭の本塁打は「試合通してカウントを悪くする場面が多かったので、そのツケが回ってきたのかなと」と佐々木は振り返った。 標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは自身初登板だ。高地特有の酸素濃度の薄さもあるが、前日には「今のところは感じないですね、普通にやれてますね。投げてないので、まだわかりませんが、飛ぶ、飛ばないの前に、しっかり自分がパフォーマンスをできるように準備したいです」と、集中を高めていた。