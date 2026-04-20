◆絶対にやってはいけない最悪のNG習慣…あなたの睡眠をこわす「最強の破壊装置」の正体

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

成功している人ほど、寝室に「余計なもの」がありません

常に高いパフォーマンスを発揮し、成果を出し続けている人たち。彼らのライフスタイルを紐解くと、ある重要な共通点が浮かび上がります。それは、成功している人ほど寝室に「余計なもの」を置いていないという事実です。

寝室は心身を整える“回復装置”です

成果を出す人の寝室には、余計な光や音、そして脳を興奮させるような余計な刺激が一切存在しません。もし寝室に仕事の資料が持ち込まれていたり、テレビなどの情報機器が置かれていたりすると、どうなるでしょうか。

仕事空間や情報空間と混ざり合うことで、脳は「ここは活動する場所だ」と認識してしまい、スムーズに休息モードに入れなくなります。交感神経が下がりきらず、結果として眠りが浅くなってしまうのです。

睡眠の質は「環境設計」で決まります。理想とされる「寝床内の温度33℃前後、湿度50％前後」という条件は、決して偶然ではありません。人間の身体が最もリラックスし、深く眠るための理にかなった科学的な数値なのです。

スマホは最強の“睡眠破壊装置”と認識しましょう

多くの人は今、ベッドに入って寝る直前までスマートフォンを眺めています。しかし、画面から発せられる強い光の刺激は、脳に「今はまだ昼間だ」と錯覚させてしまいます。

本当に仕事ができる人ほど、夜更けまで情報と戦うようなことはしません。寝る30分前にはスマートフォンをオフにし、手の届かない場所に置くなどして、自ら睡眠破壊を起こさないようコントロールしています。これは彼らの「意志が強いから」できることではありません。人間の身体のメカニズムを理解し、体が本当に求めている休息を素直に与えようとしている結果なのです。

環境を変えれば、眠るための「努力」は減ります

「早く眠らなければ」と、努力で無理に眠りにつこうとする人ほど、かえって緊張してしまい失敗しがちです。睡眠は、決して意志の力でコントロールするものではありません。徹底して環境を整えさえすれば、体は自然と休息モードに入り、勝手に眠りについてくれるものです。

成功者は、不確実な「自分の意志」には頼らず、確実に結果が出る「環境の設計」に頼ります。彼らにとって寝室とは、単に横になる場所ではなく、明日以降の人生のパフォーマンスを大きく左右する“静かな戦略空間”なのです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。