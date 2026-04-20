「なんだか気分が晴れない…」部屋と服で気持ちが変わるコツ
春と秋が消えた「二季」のいま、なんだか調子が出ないこと、ありますよね。そんないま大きな注目を集めているのが「薬膳」です。でも「薬膳ってまずそう」「めんどくさそう」と思っていませんか？ 『あした元気になれる二十四節気の薬膳カレンダー』（ダイヤモンド社）では、伝統的な薬膳の知恵を現代のライフスタイルに落とし込み、誰でも気軽に試せる身近な食材を使った食べ方を提案。地球温暖化があっても変わらない、太陽の動きに合わせた暦「二十四節気」を軸に、季節ごとの食の知恵を紹介していきます。
こまめに換気して、空気の“めぐり”をよくする
春を心地よく過ごすためのキーワードは、めぐりです。
これは体だけでなく、私たちが過ごす空間にも同じことが当てはまります。
部屋の空気が重たくよどんでいると、その雰囲気が心にも伝わり、気分が落ち込みやすくなったり、疲れを感じやすくなります。
朝と夕方の1日2回、短い時間でいいので窓を開けて空気を入れ替えてみてください。
風を通すと、体の内側まで軽くなるような心地よさを感じます。
トイレや納戸など窓がない場所は、ドアを開けて空気を動かしたり、アロマやお香で“好きな香り”を満たすことで、空間のめぐりが自然と整います。
服のイメージを変えて“気分のめぐり”をリセット
春は気持ちを切り替えやすい季節。
装いを少し変えるだけで、心が軽くなる不思議な力があります。
寒い時期はどうしてもダークカラーのコートや服が多くなりがちですが、暖かくなってきたら、明るい色や軽やかな素材を取り入れてみましょう。
色を変えるだけで、気分が切り替わってやる気が湧いてきます。
「いきなり洋服を変えるのは勇気がいる……」という人は、まずは帽子、バッグ、靴などの小物から。
少し色を足すだけでも、気持ちが前向きになり、春らしい明るさが体の中にも広がっていきます。
※本稿は『あした元気になれる二十四節気の薬膳カレンダー』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。