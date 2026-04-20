あの人と一緒にいると、なぜか疲れる。何が原因なのだろうか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

関わりに区切りがない

「この人といると、なぜか疲れる」

長く一緒にいたわけでもない。

特別に嫌なことを言われたわけでもない。

それでも、関わったあとにどっとエネルギーを持っていかれる。

こういう感覚には、理由がある。

たとえば仕事でも、「どこまでやれば終わりか」が決まっていないタスクは、際限なく続く。

やろうと思えば、いくらでも手を加えられる。

もう十分なはずなのに、「まだできることがある気がする」と手を止められない。

その結果、気づかないうちにエネルギーを削られていく。

一緒にいると消耗する人も、これと同じ構造を持っている。

関わりの中に、「ここまで」という区切りがない。

話も、頼みごとも、感情も、どこで終わるのかが曖昧なまま続いていく。

だからこちらは、どこで引けばいいのかわからず、

気づけばずっとエネルギーを使い続けてしまう。

一緒にいると疲れる理由はシンプルだ。

「終わりがない関わり」に巻き込まれているからである。

意識的にゴールをつくろう

自分も「一緒にいると消耗する人」になってしまう可能性がある。

ではどうすればいいのだろうか。答えは簡単である。

「いかなることにも、意識的にゴールをつくること」だ。

プロジェクトや日々の仕事に、妥当な「ゴール」を決めよう。

個人でビジネスをしている人や、組織に勤めてはいても1日の大半を1人で作業している人は、「何をもって完了とするか？」の判断が難しいときがある。

現代社会では、つねに何か他のことを始めたり、進めたりしなければならない。だからこそ、何か新しいことを始める際には、何をもって「完了」とするかをあらかじめ決めておくべきだ。それは、大きなプロジェクトを完了することかもしれないし、単にその日の仕事を完了することかもしれない。

ゴールラインを設定することで、楽しみをつくれる。実際にそれを完了したら、達成感を味わえる。

これは、努力や挑戦をやめるということではない。またときには、作業に没頭して、時間を忘れてそのまま続けてしまうこともあるかもしれない。それはそれで、OKだ。状況によっては楽しく、また効果的な場合もあるだろう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

重要なのは、「終わりを決めること」だ。

どこまで関わるのか。

どこで区切るのか。

これを決めない限り、関わりは際限なく広がり、エネルギーは奪われ続ける。

一緒にいると消耗する人は、特別な問題があるわけではない。

ただ、「終わりのない関わり」を持ち込んでくるだけだ。

だからこそ必要なのは、相手を変えることではない。

自分の側で「ここまで」と線を引くことだ。

その一線があるだけで、無駄な消耗はなくなる。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）