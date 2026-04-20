アウディA3シリーズに250台の限定モデル

アウディ・ジャパンは4月14日、プレミアムコンパクトモデルの『A3』シリーズに限定モデル『アウディA3スポーツバック・エディションSライン・プラス（A3 Sportback edition S line plus）』および『アウディA3セダン・エディションSライン・プラス（A3 Sedan edition S line plus）』を設定し、同日に発売した。

【画像】『アウディA3 エディションSライン・プラス』シリーズとハイエンドモデル『アウディRS3』 全32枚

このモデルはスポーティな『Sライン』をベースに、『アスカリブルーメタリック』（有償色）の専用ボディカラーや『アウディ・スポーツ・レッドステッチ』といった専用装備を採用した、集大成的な1台となる。



限定モデル『アウディA3スポーツバック・エディションSライン・プラス』と『アウディA3セダン・エディションSライン・プラス』。 アウディ

200台の限定数の内訳は、スポーツバックが『デイトナグレーメタリック』130台、『グレイシアホワイトメタリック』50台、『アスカリブルーメタリック』20台、セダンが『デイトナグレーメタリック』20台、『グレイシアホワイトメタリック』20台、『アスカリブルーメタリック』10台となる。

価格はハッチバックのスポーツバックが571万円、セダンが596万円で、『アスカリブルーメタリック』選択時は6万円がプラスされる。

精悍でスポーティな内外装デザイン

『アウディA3 エディションSライン・プラス』シリーズのエクステリアは、スポーティな『Sライン』の魅力をさらに研ぎ澄ませる多彩な装備が奢られている。

先進的な表情を演出する『マトリクスLEDヘッドライト』や、各部をブラックアウトした『ダーク・アウディ・リングス & ブラックスタイリングパッケージ』が特別装備される。



限定モデル『アウディA3スポーツバック・エディションSライン・プラス』と『アウディA3セダン・エディションSライン・プラス』。 アウディ

足元には『18インチアルミホイール（グラファイトグレーポリッシュ仕上げ）』を装着し、セダンには『コントラストルーフブラック』が採用された。

インテリアには、Sライン・プラス・パッケージに含まれる『レッドステッチを施したブラックのレザー/アーティフィシャルレザー製Sライン・シート』、『プライバシーガラス』、『アウディドライブセレクト』が装備される。

また、『MMIナビゲーション』や『バーチャルコックピットプラス』、『アウディサウンドシステム』を含む『ナビゲーションパッケージ』のほか、『電動調整機能付きフロントシート』、『アドバンストキーシステム』、『シートヒーターフロント』、『パークアシストプラス』、『サラウンドビューカメラ』、『アウディホールドアシスト』、『アダプティブクルーズアシスト/エマージェンシーアシスト』、『ハイビームアシスト』、『3ゾーンオートマチックエアコンディショナー』により構成される『コンビニエンス＆アシスタンスパッケージ』も標準装備し、利便性と安全性を高次元で融合させている。

さらに特別装備の、ドアオープン時に足元を『Sロゴ』が照らす『ドアエントリーライト』や『アンビエントライティングプロ』による光の演出が、ラウンジのような心地よさを演出する。