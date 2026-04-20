ダイアナ夏コレクション登場♡きらめくサンダルで叶える大人の足元おしゃれ
夏のおしゃれを格上げしたい方に注目♡ダイアナの2026 Summer Collectionが登場しました。テーマは“Playful Celebration”。軽やかな素材やきらめくディテールで、足元から季節感を楽しめるラインアップが揃っています。日常にも特別な日にも取り入れたくなる、洗練されたアイテムが魅力です。
華やかさを引き立てるサンダル
今季は、フェミニンで華やかなサンダルが豊富にラインアップ。
Petit Ribbon Sandals
価格：17,600円
サイズ：XS-L（ヒール：5cm台）
Volume Tulle Sandals
価格：17,050円
サイズ：21.5-25.0cm（ヒール：5㎝台）
Volume Tulle Mule
価格：19,800円
サイズ：XS-XL（ヒール：1cm台）
チュールやリボンなどのディテールが、足元に軽やかな印象をプラスし、コーディネートを華やかに仕上げます。
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上品さ漂う大人デザイン
Bijou Buckle Sandals
価格：17,600円
サイズ：XS-XL（ヒール4cm台）
Gold Motif Sandals
価格：17,050円
サイズ：21.5-25.0cm（ヒール：2cm台）
Gold Motif Thong Sandals
価格：14,850円
サイズ：XS-XL（ヒール4cm台）
ビジューやゴールドモチーフをあしらったデザインは、上品で洗練された印象。シンプルなコーデにも映える、大人のための一足です。
コーデを彩るバッグ＆ミュール
Scarf Chain Bag
価格：15,950円
サイズ：W38×H14×D12
Scarf Cross Mule
価格：19,250円
サイズ：XS-XL
Scarf Storm Sandals
価格：20,900円
サイズ：21.5-25.0cm
Belt Storm Sandals
価格：21,450円
サイズ：21.5-25.0cm（ヒール：9cm台）
スカーフやボリューム感のあるデザインがアクセントとなり、スタイリングに遊び心をプラス。デイリーからお出かけまで幅広く活躍します。
ダイアナで夏のおしゃれを楽しんで♡
ダイアナの夏コレクションは、きらめきと軽やかさを兼ね備えた魅力的なラインアップ。足元から季節感を取り入れることで、いつものコーデがぐっと華やぎます。
今年の夏は、自分らしいスタイルに合う一足を見つけて、毎日のおしゃれをもっと楽しんでみてください♪