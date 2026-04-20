ダイアナ夏コレクション登場♡きらめくサンダルで叶える大人の足元おしゃれ

夏のおしゃれを格上げしたい方に注目♡ダイアナの2026 Summer Collectionが登場しました。テーマは“Playful Celebration”。軽やかな素材やきらめくディテールで、足元から季節感を楽しめるラインアップが揃っています。日常にも特別な日にも取り入れたくなる、洗練されたアイテムが魅力です。

華やかさを引き立てるサンダル

今季は、フェミニンで華やかなサンダルが豊富にラインアップ。

Petit Ribbon Sandals

価格：17,600円

サイズ：XS-L（ヒール：5cm台）

Volume Tulle Sandals

価格：17,050円

サイズ：21.5-25.0cm（ヒール：5㎝台）

Volume Tulle Mule

価格：19,800円

サイズ：XS-XL（ヒール：1cm台）

チュールやリボンなどのディテールが、足元に軽やかな印象をプラスし、コーディネートを華やかに仕上げます。

AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡お揃いで着たい新作ロンT

上品さ漂う大人デザイン

Bijou Buckle Sandals

価格：17,600円

サイズ：XS-XL（ヒール4cm台）

Gold Motif Sandals

価格：17,050円

サイズ：21.5-25.0cm（ヒール：2cm台）

Gold Motif Thong Sandals

価格：14,850円

サイズ：XS-XL（ヒール4cm台）

ビジューやゴールドモチーフをあしらったデザインは、上品で洗練された印象。シンプルなコーデにも映える、大人のための一足です。

コーデを彩るバッグ＆ミュール

Scarf Chain Bag



価格：15,950円

サイズ：W38×H14×D12

Scarf Cross Mule

価格：19,250円

サイズ：XS-XL

Scarf Storm Sandals

価格：20,900円

サイズ：21.5-25.0cm

Belt Storm Sandals

価格：21,450円

サイズ：21.5-25.0cm（ヒール：9cm台）

スカーフやボリューム感のあるデザインがアクセントとなり、スタイリングに遊び心をプラス。デイリーからお出かけまで幅広く活躍します。

ダイアナで夏のおしゃれを楽しんで♡

ダイアナの夏コレクションは、きらめきと軽やかさを兼ね備えた魅力的なラインアップ。足元から季節感を取り入れることで、いつものコーデがぐっと華やぎます。

今年の夏は、自分らしいスタイルに合う一足を見つけて、毎日のおしゃれをもっと楽しんでみてください♪