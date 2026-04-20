グリーンが遅くて文句をいう人はパッティングの技術不足！

さまざまなグリーンコンディションでプレーするのがゴルフ。グリーンのスピードが遅いときもあれば、速いときもあるが、大半のアマチュアは「遅い」と文句をいいがち。しかし、それをマスター今野は「技術不足！」と一喝する。

芯で打てる人はグリーンが遅くても速くても対応できる

“打球の転がりの質が上がる”を優先したパター選びもいいかも！

今野のこの話を聞くと、たしかに近ごろのピンやオデッセイなどの最新パターは、フェースインサートの素材や加工で「オフセンターヒットしても距離のロスが少ない」を売りにしているモデルが多い。形状や打感などに加え“ ボールの転がりの質が上がる” 性能を重視して選んでみるのもよさそうだ！

テル マスターは速いグリーンと重いグリーンのどっちが好き？

今野（マスター）どちらかといったら、重い（遅い）ほう、ですね。ラクだから。

テル そうだよね！だけどこの前、一緒に回った友だち３人とも「グリーンが遅すぎてゴルフにならない！」ってずっと文句をいっていた。

今野 何フィートでした？

テル ８・５だったかな。そこで思ったのよ。速すぎるのも嫌だけど、遅すぎても嫌なのはなぜなんだろう、と。

今野 テルさんは８・５フィートでも、そんなに苦労しなかったんですよね。

テル そうだね。タッチを強くすればいいだけ、と思って打っていたら、いつもどおりのパット数。３パットはなかったかな。

今野 テルさんはパットの技術が高いんですよ。失礼ですが、ほかの御三方は技術不足でパットがうまくない。

テル そういわれるとうれしいけど、ほかの３人にパットがヘタってイメージはないなぁ。

今野 インパクトの質が関係してくるんです。芯で打てているか、が。

テル ということは、３人とも芯で打てていない？

今野 そうですね。一般アマチュアだと10フィート前後が心地よく感じるスピードですが、心地よい速さだから「芯を外して打っても適度に転がってくれる」という誤魔化しが効いている。「うまく打てている」と感じる、ある種の錯覚に近い現象ですね。

テル 遅いグリーンだと、芯で打てなかったことのミスが顕著に出る？

今野 出ますね。ボールの転がりの質が変わりますので。大型ヘッドのネオマレットのパターが流行ったのもプロ発信で、大っぴらにはいってはいませんが、アライメントの取りやすさやストロークのしやすさよりも「芯が広い」というのが１番の理由だと思います。

テル それほど芯で打つことは重要なのか。その技術が備わっていても、やっぱり速いよりは重いほうが簡単？

今野 重い（遅い）とラインも直線的になるので、方向性だけ気をつければいいですからね。

テル 方向性!?距離感じゃなくて？

今野 タッチに関しては重いなりに打ちますが、芯でヒットできていたら“どショート”することはなくなるはず。芯を外していたら、芯で当てなかったことでのロス、グリーンが重い負荷の強さでのロスと二重苦で、距離感が大きくズレてしまいます。

テル 届かないから打ちすぎちゃって大オーバーってこともあるよね。でも、芯で打ってスムーズに転がせたら、遅いグリーンでもノーカンにならないのか。

今野 私が「遅いほうがラク」といったのは、遅いのは不確定要素が増えて入らなくなることがありますが「２パットで入れる」と思ったら速いグリーンより簡単じゃないですか？

テル そうね。カップに寄せるだけなら簡単かも。

今野 じつはここにゴルフの神髄があるんですよ。パットにかぎらずショットもアプローチも「１打で寄せる、沈める」は大きなリスクを伴う。「安全に乗せる、寄せる」となれば簡単になるし、そのリスクヘッジがうまい人の定石で、スコアメイクはその積み重ねです。

テル 俺はそれができている？

今野 パットに関しては、グリーンが遅くても苦にならない、文句をいわないから、できているでしょうね。

テル それは気分がいいや。マスター！もう一杯！

いかがでしたか？ みなさんもぜひ、参考にして練習してみてください。

マスター今野一哉

●こんの･かずや／1982年生まれ。本企画「スナックこんちゃん」のマスター兼ゴルフのプロコーチ。RainbowFM（88.5MHz）の「サタマニ♪」（第2土曜 15:00-16:00オンエア）で、ラジオパーソナリティも務める。キッズゴルフクラブ代表。

写真＝鹿野貴司

イラスト＝野村タケオ

協力＝LaFace