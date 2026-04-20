長年の悲願がついに実現！ 現道の渋滞解消に大きな期待

国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所は、国道175号「西脇北バイパス」の未開通区間である兵庫県西脇市下戸田から寺内までの3.1kmが、2026年6月13日16時に開通すると発表しました。

この区間の完成により、総延長5.2kmの西脇北バイパスは全線が開通することになります。

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同バイパスは、1997年度に事業化され、2006年度に工事が着手されました。2020年3月14日には、寺内ランプから大伏ランプまでの2.1kmが部分開通しており、今回の開通はそれに続くものです。

道路規格は第3種第1級、設計速度は80km／hとなっており、4車線計画のうち暫定2車線での供用となります。

全線開通により最も期待されている効果の一つが、深刻な交通混雑の緩和です。

現在、西脇北バイパスに並行する国道175号の現道では、交通量が交通容量を大きく超過しており、とくに朝夕の時間帯を中心に激しい渋滞や旅行速度の低下が発生しています。

たとえば、上戸田南交差点付近では、2024年8月の調査で最大590mもの渋滞長が記録されました。

今回の全線開通によって通過交通がバイパスへと転換し、現道の交通量が減少することが見込まれています。

事前の調査では、バイパスへ交通が分散することで現道の円滑な通行が確保されると予測されており、地域住民や物流事業者の利便性が大幅に向上する見通しです。

道路ネットワークの強靱化による地域防災力の向上も重要な目的です。

現在の国道175号は、大雨などの災害発生時に道路の通行機能を阻害する恐れのある要観察箇所を抱えており、周辺は浸水想定区域にも指定されています。

対して新たに完成する西脇北バイパスは、盛土構造や高架橋を主体として建設されているため、浸水の影響を受けにくい構造となっています。

これにより、万が一の水害時にも安全に通行することが可能となり、被災地へ人員や物資を運ぶ緊急輸送道路として極めて重要な役割を担うことになります。

西脇北バイパスは、単なる地域の迂回路にとどまらず、延長約30kmに及ぶ高規格道路である東播丹波連絡道路の一部を形成する重要な路線でもあります。

今回の全線開通によって、西脇市域における交通安全の確保はもちろんのこと、東播地域や丹波地域へのアクセス性も飛躍的に向上する見込みです。