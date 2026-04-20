気象台によると、桜島の南岳山頂火口で20日午前6時22分に噴火があり、噴煙が火口から1500mの高さまで上がりました。中量の噴煙が南西に流れています。

午前5時3分には爆発があり、噴煙が400ｍの高さまで上がり、大きな噴石が8合目の火口から500～700mまで飛散しました。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

２０日０９時から１２時までは火口から北西方向、２０日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

２０日６時から２０日２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２０日０６時から０９時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

▼２０日０９時から１２時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２０日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

▼２０日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼２０日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼２０日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、大崎町、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、姶良市、霧島市、曽於市、志布志市、東串良町

宮崎県 ：都城市、日南市、串間市、三股町

桜島の降灰予報 鹿児島市吉野方向に（画像で掲載）

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