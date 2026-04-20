本日の予定【経済指標】
【NZ】
貿易収支（3月）07:45
予想 N/A 前回 -2.57億NZドル（貿易収支)
【英国】
ライトムーブ住宅価格（4月）08:01
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（3月）15:00
予想 N/A 前回 -0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 -3.3%（前年比)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（3月）21:30
予想 1.1% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.5% 前回 1.8%（前年比)
※予定は変更することがあります
貿易収支（3月）07:45
予想 N/A 前回 -2.57億NZドル（貿易収支)
【英国】
ライトムーブ住宅価格（4月）08:01
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（3月）15:00
予想 N/A 前回 -0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 -3.3%（前年比)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（3月）21:30
予想 1.1% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.5% 前回 1.8%（前年比)
※予定は変更することがあります