【NZ】
貿易収支（3月）07:45
予想　N/A　前回　-2.57億NZドル（貿易収支)

【英国】
ライトムーブ住宅価格（4月）08:01
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.2%（前年比)

【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:00
予想　3.0%　前回　3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)　
予想　3.5%　前回　3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（3月）15:00　
予想　N/A　前回　-0.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　-3.3%（前年比)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（3月）21:30
予想　1.1%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.5%　前回　1.8%（前年比)

※予定は変更することがあります