米株価指数先物 急落、米がイラン船拿捕、戦争終結期待ほぼ消滅 米株価指数先物 急落、米がイラン船拿捕、戦争終結期待ほぼ消滅

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米株価指数先物 急落、米がイラン船拿捕、戦争終結期待ほぼ消滅



東京時間07:10現在

ダウ平均先物JUN 26月限 49101.00（-540.00 -1.09%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7087.25（-74.25 -1.04%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26547.00（-278.50 -1.04%）



米株先物は急落、原油価格は急騰して始まっている。



イランが米国による裏切りを理由にホルムズ海峡を再び封鎖したと発表。米国はイラン船を拿捕するなど、対立が激化している。



トランプ氏は今週中にも協議を再開する意向を示したが、協議決裂ならイランの発電所と橋を破壊すると再警告。「もういい人ぶるのはやめた」としている。一方、イラン側は米国によるホルムズ海峡封鎖が続く限りは交渉に応じない姿勢を示している。

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