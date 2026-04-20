タレントの近藤千尋が、次女の卒園式で目の当たりにした子供たちの意外な様子について語った。

【映像】卒園式での次女の写真（複数カット）

4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが新生活にまつわるトークを展開。その中で、近藤が自身の次女の卒園式でのエピソードを披露する場面があった。

式の様子について「めちゃくちゃ感動した」と振り返った近藤。しかし、近藤を驚かせたのは子供たちの反応であった。長女の時は子供も親もみんなが泣いていたというが、今回の次女の代は「一滴も泣かなくて、誰一人泣いていなかった。すごーいカラッとしているの」と、子供たちのクールな態度を明かした。

この状況に、近藤は「親御さんだけみんな泣いてて。長女の時は子供たちもみんな泣いてたんだけど。だからなんか、ちょっと（涙が）引いちゃったよね（笑）」と、涙を流す大人たちと冷静な子供たちのギャップに戸惑ったことを笑いながら告白。夫の「ひーぼぉ君」こと太田博久も一緒に泣いていたという。

一方で、1児の母である峯岸から「どんな気持ちで泣くのか」と問われると、近藤は「入園した時の、ママと離れたくないと言っていた姿を思い出す。今は一人でスタスタ玄関に行く姿だったり、歌っている姿だったり、日々の小さな成長が込み上げてくる」と、親としての切実な感動を語った。これには滝沢も深く共感し、成長してランドセルが似合わなくなった子供の姿を見れば「他人の子でも感動しちゃう」と、親ならではの視点で熱弁を振るっていた。