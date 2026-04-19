4児のママで元モーニング娘。の紺野あさ美が、夫であるプロ野球・北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手との、照れくさくも可愛らしい「夫婦のスキンシップ術」を告白した。

【映像】「お尻が立派なので…」紺野あさ美の夫のスキンシップ

4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した紺野は、視聴者からの「子供が大きくなってからも夫婦でラブラブでいたい」という悩みに回答。近藤千尋や滝沢眞規子らが夫とのラブラブなエピソードを披露する中、紺野は自身の家庭での「変化」について語り始めた。

杉浦投手は「ちょっと人目を気にしちゃうタイプ」という、典型的なシャイな日本男児。紺野はかつて、夫に対して「スキンシップがもっとほしい」と素直に伝えたことがあったという。そこで紺野が編み出したのが、日常生活の中でのさりげない、でも遊び心のある触れ合いだった。

紺野は、家の中で家事をしている際などに、夫の「立派なお尻（笑）」を通りすがりに「ペン！と叩いていくのだという。さらに微笑ましいのはその後で、「そしたら、お返しじゃないけど、主人もどこか通る時に私のお尻をペン！ってやっていったりするんです」と、夫側からもリアクションが返ってくるようになったことを明かした。紺野は「なんかそれだけでも、何もないよりは良くないですか？ 嬉しいですね」と、小さな「お返し」に幸せを感じている様子だった。