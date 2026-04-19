41歳にして既に孫を持つケイコさんの、12歳の次女・マヒロちゃんのド派手なギャルスタイルに注目が集まった。

【映像】41歳のおばあちゃん＆小学生ギャルな12歳長女（顔出し＆全身あり）

4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』内の企画「のぞき見！隣のママ」では、滋賀県彦根市で10トンダンプの運転手として働くケイコさんの私生活に密着。上半身にびっしりとタトゥーが入ったケイコさんは、長男のリュウセイさん、長女のマオさん、そして孫のランカちゃんらと暮らす大家族の日常を公開した。その中で、特に注目を集めたのが12歳の次女・マヒロちゃんとの関係性である。

マヒロちゃんは鮮やかなピンク色の髪におへそを出したド派手なビジュアルで登場。スタジオの峯岸みなみらは「平成ギャルだ！」「12歳なの！？」「爪すご！」と驚愕。スタッフからも「先生からも注意されない？」と驚く中、マヒロちゃんは「はい。されません、別に」と答え、小学4、5年生の頃からギャルに目覚めたことを明かした。そんな母娘の貴重な触れ合いの時間となっているのが、夜の寝室で行われるTikTokライブである。

仕事で忙しいケイコさんにとって、このライブ配信は「唯一の子どもとの時間」だという。配信中、マヒロちゃんに「今日めっちゃかわいかった」と視聴者からのコメントを伝えたり、親子で他愛のない会話を繰り広げたりする様子が映し出された。開始から3ヶ月でフォロワー数は3,935人に達し、多い時には約200人が視聴するほどの人気だという。マヒロちゃんも「めっちゃ楽しい！」と笑顔を見せ、デジタルネイティブ世代ならではのツールを通じて、母娘の深い絆を育んでいる様子であった。