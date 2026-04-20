黒崎煌代という俳優の歩みに、私たちはついていけるのだろうか──。

参考：『ブギウギ』から『九条の大罪』の“影のMVP”へ 黒崎煌代の進化が止まらない

新たに放送がスタートしたドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）を観ていて、ふとそんなことを思った。彼が民放の連続ドラマに出演するのは、これがはじめてのこと。意外だが、思い返してみればたしかにそうだ。映画ファンにとってはおなじみの存在にして、若手俳優の中では信頼度ナンバーワン級の人物。だが、テレビ作品で見かける機会は少ない。

なぜ、彼の歩みについていけないかもしれないと感じるのか。その理由について記してみたいと思う。

この『サバ缶、宇宙へ行く』（以下、『サバ缶』）とは、新米高校教師とその生徒たちが力を合わせ、“宇宙食開発”という壮大な夢に挑戦するさまを描くもの。主演の北村匠海が教師の朝野峻一を演じ、生徒役には出口夏希をはじめとするフレッシュな顔ぶれが並んだ。その中に、黒崎がいる。演じるのは寺尾創亮というキャラクターだ。

新進気鋭の若手俳優たちの中において、その存在感はバツグン。劇中で発した第一声はまとまったセリフではなかったが、彼がこのクラスにおいて、いや、この作品において特別な存在であると、教師の朝野も視聴者もすぐさま理解したことだろう。これはもちろん脚本段階から用意されていた展開のはずだが、具体的にシーンを立ち上げてみせたのは黒崎だ。その泰然としたキャラクターは、居眠りを注意してきた教師への表情と声のリアクションによって生まれた。

■“映画俳優”黒崎煌代としての歩み それにしても、テレビの画面内に黒崎がいるというのは、なんだか不思議な感じだ。

朝ドラ『ブギウギ』（2023年度後期／NHK総合）にてヒロインの弟・花田六郎役に抜擢されて一躍お茶の間の人気者となった彼だが、俳優活動におけるメインステージは映画シーン。長編映画『さよなら ほやマン』（2023年）でメインキャストのひとりを務めてからというもの、“日本の話題作に黒崎の姿あり”である。

2025年の4月に『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』が封切られて以降、今日までに5作もの出演映画が公開。その中でも主演を務めた『見はらし世代』は第78回カンヌ国際映画祭の監督週間で上映され、多くの映画ファンを虜にした。令和の日本の都市で生活する若者を演じた本作は、カルチュラルでポップでアーティスティックで、これから長く続いていくであろう黒崎の俳優人生において、いつまでも“代表作”であり続けるに違いない。

同世代の若手俳優が集った『万事快調〈オール・グリーンズ〉』でも存在感を示し、封切られたばかりの『脛擦りの森』では等身大の演技を展開しながらも幻想的な世界観を背負っている。監督の演出力に拠るところも大きいのだろうが、黒崎自身の適応力と表現力の高さを感じるというものだ。この6月に公開される濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』は、5月から開催の第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映される。これらの事実を前に、多くのオーディエンスが黒崎のことを“映画俳優”と捉えているだろう。

しかしだ、じつは彼が俳優デビューを果たしてから、まだ3年も経っていない。世界に向けて配信中のドラマ『九条の大罪』（Netflix）にも重要人物のひとりとして出演しているが、演技者として生きてきた時間でいうと、まだ新人なのである。が、彼のことを「新人」だとする観客がどれくらいいるだろうか。黒崎がいるからこそ見えてくる、日本映画の未来というものだってあるだろう。その猪突猛進ぶりに触れていると、ついていけない気がしてくるのだ。

たしかに黒崎煌代は若手俳優の中でも規格外の存在だ。日本のシーン全体を振り返ってみるといい。彼のような存在はほかにいないだろう。しかし、この規格外の存在はきっと、観客／視聴者を置き去りにはしない。『サバ缶』の第1話で主演の北村と演じてみせた衝突は、他者を排除しようとするようなものではなかった。

創亮と朝野の対立関係こそがドラマに発展するかと思ったが、この予想は早々に裏切られることとなった。彼らは対立しない。手を組む。この夢を追うチームの中心人物を、黒崎は演じていくこととなる。私たちは黒崎についていけるかどうか──。凄まじいほどの飛躍は、まだまだ続くだろう。しかしその骨と温もりのある演技が私たちを置いていくことはないはずだ。（文＝折田侑駿）