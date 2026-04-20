ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が打線の中で頼もしい存在感を示している。20日現在、20試合を終えて打率・262、5本塁打、13打点。何より出塁率の高さが光っている。

ここまで17四死球で出塁率・415。11日の日本ハム戦では4四球を選び、相手エース・伊藤を攻略しての勝利に貢献。小久保監督からも「よく我慢した」と称えられた。強打者の指標とされるOPS（出塁率＋長打率）は・938となっている。

OPSといえば、かつて山川が「いかにボール球を振らずに、ストライクゾーンの打つべき球を高い確率で長打にできているか」を端的に表す「よくできた指標」と口にしていたことがあった。

実際に自身も規定打席到達でOPS・900を超えたのは過去3度（2018、19、22年）。出塁率が自身トップ3のシーズンであるのと同時に、いずれも40本塁打を超えている。

シーズンも始まったばかりとあって、現状について山川は「まだ判断する時期ではない」とあくまでも慎重だ。その上で四球の多さについてはこう説明し、逆襲を誓うシーズンでの自らへの期待ものぞかせた。

「やっぱり去年は手を出してはいけないボールに手を出してしまったから数字も悪かった。いかに打つべきボールを打てるか。四球を取ることを意識しているわけではありません。年に数回（量産態勢になる）“スーパーモード”も来るので、しっかりしのいでいければ、チャンスも出てくるのかなとは思ってますけどね」

昨季は130試合で打率・226、23本塁打、62打点と苦しんだ背番号5。本塁打への矜持を胸に不退転の決意でオフを過ごし、5度目のキングの座を目指している。（記者コラム・木下 大一）