ふと愛犬に目を向けると、そこには信じられない光景が――。



【写真】なんでそうなったの!?顔が数字の「10」を描いてます

顔のシワや毛の並びが絶妙に重なり合い、「数字の10」がくっきりと浮かび上がったワンちゃんの姿がXで話題を呼んでいる。



この衝撃的な表情を見せたのは、柴犬のまつちゃん。 投稿された写真では、右目がフワフワの毛の寝ぐせで潰れて「1」を、左目が「0」を描き出し、完璧な「10」という数字が作られている。



あまりにも鮮明に刻まれた「10」の正体と、発見時の状況について、飼い主さんに話を聞いた。



――この状態にについて。



飼い主さん：見つけた時は、正直に言えば、「ブス！（不細工）」って思っちゃいましたね（笑）。おそらく、14年分のオヤツが、首の周りに詰まっているからだと思います。長年積み重ねてきた美味しさの証が、この形を生んだのかもしれません！



――撮影された時の状況は？



飼い主さん：寝ていたので、その可愛い寝相を撮ろうとカメラを向けたんです。そうしたら、まつが起きてパッと振り向き、こんな顔になっていました。



――どれくらいで元通りになるのでしょうか。



飼い主さん：とても簡単で、前を向けばすぐに元に戻りますよ。無理やり振り向いた時には、よくこういう状態になりますね。



◇ ◇



投稿には「想像以上に10だった！」「10時をお知らせしてる！？」「10万ドルの笑顔やで」などのコメントが殺到した。

まつちゃんの「10点満点」の表情。飼い主さんの前で見せるユーモアあふれる姿は、これからも多くの人に笑顔を届けてくれそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）