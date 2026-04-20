イランが、パキスタンで開催予定の米国との第2回平和交渉への参加を拒否したと、イラン国営メディアIRNA通信が19日（現地時間）に報じた。

同通信はこの日、「イスラマバードで第2回会談が開かれるとの報道は事実ではない」とし、「現状では実質的な成果が得られる可能性は極めて低い」と伝えた。

続けてその理由として、「ワシントンの過度かつ非現実的な要求、頻繁な立場変更や矛盾した対応の連続、停戦協定違反とみなされる海上封鎖の継続などが、交渉の進展を妨げている」と主張した。

また同通信は、米国がイランに圧力をかけるため、イランの第2回交渉参加の有無をめぐって世論戦を展開し、「責任転嫁戦略」を取っていると批判した。

イランの半官営タスニム通信も内部関係者の話として、「イランは現在、交渉代表団を派遣するかどうかをまだ決めていない」とし、「（米国の）海上封鎖が続く限り、交渉はない」と報じた。

これに先立ち、ドナルド・トランプ大統領は同日、トゥルース・ソーシャルへの投稿で「われわれの代表団がパキスタン・イスラマバードへ向かっている」とし、「代表団は交渉のため、明日（20日）夕方に現地入りする見通しだ」と明らかにした。