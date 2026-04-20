「急行いなわしろ」を再現

JR東日本東北本部とJR東日本びゅうツーリズム&セールスは2026年4月17日、ふくしまデスティネーションキャンペーンの特別企画として、団体専用臨時列車「令和版 急行いなわしろ号」で行く旅行商品を発売すると発表しました。

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この列車は、1960年代から1982年まで仙台と福島県会津エリアで運行された急行「いなわしろ号」を、キハ110系（リクライニングシート）を使用して“令和版”として再現するものです。

ツアーは2コース設定されます。6月20日（土）発の「仙台駅発コース」は仙台から只見線へ直通し、会津宮下、会津川口で長時間停車したのち折り返して会津若松が終着。所要時間は約8時間半です。

21日（日）発の「喜多方駅発コース」は、磐越西線の喜多方駅から仙台へ向かう片道商品です。所要時間は4時間17分となります。

参加者には、オリジナル掛け紙付き弁当や、きっぷ風の記念乗車証、運転時刻札風ノベルティなどの特典が用意されます。

旅行代金は「仙台駅発コース」が大人1万3000円、「喜多方駅発コース」が9000円です（いずれも税込、子ども同額）。申し込みはJR東日本びゅうツーリズム&セールスのサイト「日本の旅、鉄道の旅」にて、4月20日14時から受け付けます。