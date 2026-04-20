【後編】「新書は専門知を町びらきする」〈新書大賞2026〉受賞の東畑開人が挑戦した、専門知を社会と結び直すこと

中央公論新社が主催する「新書大賞2026」で大賞を受賞し、14万部突破の大ベストセラーとなっている東畑開人さんの『カウンセリングとは何か』（講談社現代新書）。

20206年3月21日に三省堂書店神田神保町本店で行われた記念講演「方法としての新書」の内容を、前後編にわたってお届けします。

この後編では、新書を読むこと／書くことを「観光」、「町びらき」として捉える東畑さんの思いが語られます。

構成・文／小沼理

前編〈「新書は臨床的メディアである」〈新書大賞2026〉受賞の東畑開人が語る、新書だから書けたこと〉はこちらから

観光客にプレゼンする

さて、ここからが核心部です。前編では「市民向けに書く」という話をしました。「方法としての新書」は市民に働きかけるためにあるという話です。しかし、それだけではありません。「方法としての新書」にはよりラディカルな側面があります。新書は「市民目線で書く」ものである。ここが重要です。

それはつまり、新書は大学の授業とは違うということです。専門家が自分の考えていることを、これから勉強していく人にわかりやすく伝えるというだけのものではない。もちろんそういう新書があってもいいのですが、新書には別のクリエイティビティがある。専門知をかみ砕くのではなく、専門知を編集し直して、別の形にする力がある。どういうことか。

最初に「新書を読むのは小旅行だ」と申し上げた通り、新書を書くこととは観光客を迎え入れることにほかなりません。そのとき、観光地は駅に外国語の表示を入れたり、大きな荷物を抱えて移動する人のための場所を作ったり、わかりやすくお寺の歴史を説明する看板を作ったりすることになります。

東浩紀さんの『観光客の哲学』（ゲンロン）は、観光客の側から、自由に物を考えることに哲学の本質を見出した本ですが、これは逆も言えると思うのです。

観光客がやってくることで、地元民は引き締まる。おらが町に観光客がやってくる。そうなると、うちの町内には実は名僧が関係している井戸があると再発見されるかもしれません。うちにはこういう名品がある、こういう歴史がある、こういう文化がある。そういう声が沢山上がって、おらが町は再編集されていきます。見てくれ！と言いたくなるような場所へと、アイデンティティが組み替えられていく。

それはその村の本当の暮らしとはちょっと違うのかもしれません。ある種演出された状態ではあるでしょう。でも、嘘をついているのとは違う。そうではなくて、観光客という眼差しを意識することで、自分たちの世界をこれまでとは異なる見え方でプレゼンすることになる。

そう、プレゼン。これが重要です。僕は今回新書を書くにあたって、臨床心理学という町に観光客を誘致することを強く意識しました。そうすることで、臨床心理学町をこれまでとは異なる角度から描き、異なる姿に見えるものにしようとしたということです。

そこには僕が育ってきた臨床心理学の歴史性があります。前の世代への反発があったわけです。

臨床心理学の世代

僕は自分のことを臨床心理学の第4世代だと言っています。説明すると、まず第1世代が草創期、戦後すぐに欧米からアメリカからカウンセリングを輸入した世代です。素人と専門家の区別がほとんどなかった時期ですね。

第2世代が、有名な河合隼雄の世代。専門家として臨床心理学や臨床心理士が独立していった時代です。この頃は観光客向けの本がたくさん書かれました。特に河合隼雄は素晴らしい一般書をたくさん書いていて、僕もそれを読んで臨床心理学の道に彷徨いこむことになりました。観光ガイドブックがあまりに魅力的だったわけです。ですから、もともと臨床心理学には観光客向けのプレゼンの伝統があったと言えます。

しかしその後、専門家の時代がやってきます。内部で高度な訓練を行い、知識を積み重ねる第3世代です。これは臨床心理学が成熟し、専門性を高度化させたという意味ではとても重要だったのですが、同時に内向きになったという副作用もありました。この町は観光客が入ってきづらい場所になったわけです。

実際、現代のカウンセリングで何がなされているかって、ほとんどの人が知らないんじゃないかと思います。「何となく話を聞いているんだろう」と考えている人が多いのではないかと思うのですが、それは河合隼雄のプレゼンの結果です。第2世代は「話を聞くこと」の価値を強調したので、世間もそう思っていたわけですね（話を聞かない時代だったからでしょう）。だけど現在は『カウンセリングとは何か』にも書いた通り、ユーザーとカウンセラーが話し合い、頭と心を使ってやり取りをする相互的な営みが広く行われています。ただ外の目線が入らないので、この高度化した専門性が世間と結びついていない状況になっていました。

これは単に観光客が来ないというだけの問題ではないのです。その町の価値観が閉塞して、広い社会との接続を失いやすくなったという問題があるわけです。こうして知が非常に高度化したことによる閉塞化への再考が迫られはじめたのが、僕が勉強してきた2000年代頃です。今年、松本卓也さんの『斜め論』（筑摩書房）が紀伊國屋じんぶん大賞を受賞しました。松本さんは精神医学の人なので、僕とまったく同じ系譜の中にいるわけではありませんが、この本は僕と同じ問題意識のもとで書かれていると思います。あまりに専門化して観光客が入ってこなくなった学問を、もう一度外に向かって開くにはどうしたらいいんだろうかという問題意識です。2025年とは心の臨床の第4世代的な問いへの応答が出るタイミングだったのかもしれません。

それはこの20年蓄積されてきた思索の結果です。メンタルヘルスの世界ではこの20年ほどの間に大変動が起こっていました。当事者研究がその象徴ですが、より広くインターネットで情報が流通するようになったのが文脈としては大きかったと思います。専門家の閉じた論理に対して、ユーザー・当事者からの論理による異議申し立てがなされてきたということです。町の外からの眼差しを受けて、専門家は自分たちの専門領域の中に閉じこもっているわけにはいかなくなったということです。そのために様々な試行錯誤がこの20年はなされてきましたし、僕自身も医療人類学という学問の力を借りて、臨床心理学を再考する仕事をしてきました。

専門知を社会と結び直す

町びらきです。ただ、それは地図に外国語表記を付け足すようにして、専門用語を日常用語に翻訳するだけではダメなんです。閉じられた専門性をもう一度外に開くとは、専門性を噛み砕いて説明するだけでは十分ではない。その町を社会の文脈に合わせて、編集し直し、自己像を再構築しないといけない。

新書を書くとはそういうことです。臨床心理学やカウンセリングを観光客に向けてプレゼンするとは、ただわかりやすい言葉に置き換えるのではなく、自分ごととして受け取ってもらえるように知を編成し直す必要がある。そのとき、臨床心理学自体も変化せざるを得ません。社会というものと切実に切り結ぶような回路がひらかれることになるわけですから。そうすることで初めて、市民である読者に「この町、面白いところだな」と、専門的なことを自分の問題として捉えてもらうことが可能になります。ここが新書を書くことの一番面白くてクリエイティブなところだと思います。

大学では、いろんな専門的な研究がなされています。専門的に勉強するとは、ある意味で社会と切断することであり、そのことによってよりラディカルにものを考えることです。だけど、その上で、専門性はもう一度社会と結び直される必要がある。そのとき、専門性はそれまでの自己像とは異なる形へと鋳直されることになります。

たとえば、この本では、カウンセリングを極力ユーザー目線で書こうとしています。専門家の世界で語られている概念や論理ではなく、ユーザーが出会うものを書こうとしてきました。そういうふうに意識して書くと、言葉が変わってきます。精神分析、認知行動療法という言葉ではなく、「冒険としてのカウンセリング」、「作戦会議としてのカウンセリング」になる。これはただ置き換えているだけじゃなくて、人々の生活や人生から考えると、カウンセリングには冒険物語や作戦会議という役割があるだろうとなる。すると、そこから人生と文学とのつながりが見えてくるし、生活の中で他者に相談できることの重要性が見えてくる。こうして、カウンセリングは特殊で専門的な営みから、社会における市民生活と地続きのものへと深く理解し直されていくことになる。概念が別の光によって彫琢されるということです。

これが「方法としての新書」の知的な挑戦だと思います。そして、このような挑戦が無数になされ、積み重なってきたことで、日本社会には専門知と日常が厚くつながる伝統があるのだと思います。それは社会という異なる立場の人たちが入り乱れる場所で、人々が言葉を交わし、話を聞き合うための基盤となる知的リソースです。お互いの立場へと小旅行できることこそが、民主的な社会を可能にする土壌だと思うからです。

「方法としての新書」とは

まとめましょう。「方法としての新書」とは古い言葉を使うと「啓蒙」のことなのかもしれません。その原義は暗い場所に光をもたらすことです。明るくして、見通しをよくすることです。

言うまでもなく、読者は新書から知を受け取ります。新書の小旅行を通して、よくわからなかった異世界を知り、日常の見通しを新しくすることでしょう。それこそが新書の教養性であり、臨床性です。ただ、それだけではないのです。啓蒙されるのは読者だけではない。新書を書くことによって、専門家もまた啓蒙される。これが重要です。閉じられた専門家の村を、社会へと開かれたものに啓蒙するのが「方法としての新書」だと僕は思っています。習慣と伝統の専門的暗闇を、社会と日常の光が照らすのです。

新書とは豊かな方法です。それは読者にとっては、日常を異世界から見ることで豊かにする小旅行ですし、著者にとっては閉じられた専門性を日常から見ることで豊かにする町びらきである。そのようにして行われる知の再編集作業こそが、社会と専門性をつなぎ、複数の視点が入り乱れる社会に豊かな対話をもたらすのだと僕は思っています。ここに新書が果たしてきた歴史的役割があるはずですし、未来の役割もあるはずです。

その意味で、今回、このような豊かな文化を励ましてきた賞をいただけたことに深く感謝しております。当分先だとは思いますが、またいつかは新書を書きたいと思っています。そのために、社会の光の中で専門性を鍛えていこうと思います。このたびはありがとうございました。

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