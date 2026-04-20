あっという間に4月も後半戦で、すぐ目の前にはゴールデンウイークが迫ってきた。少し気が早いが、連休中に読む本をいまから仕込んでおいては？ おすすめの新刊4冊を紹介します。

『すべてが円くなるように』原田マハ／幻冬舎／1650円

真珠をモチーフにした短編集。日本とパリを行き来する作家で美術史家の「私」は、フェルメールの大規模展覧会があることを知り、チケットが完売であるにもかかわらず一縷の希望を持ってオランダに飛ぶ。7話の舞台は京都の町家、英国ケンブリッジの清酒醸造所、シカゴ、三重県の鳥羽・伊勢志摩など多彩。舞台を変えながら、家族の絆や友情を真珠の柔らかい光で照らす。

『青のナースシューズ』藤岡陽子／KADOKAWA／1980円

本書は最初から"きっと泣く"というニオイを放つ。交通事故で父は死亡、弟は車椅子になった岡崎成道。彼は授業料免除の特待生で看護大に入学。仕事に疲れた母に代わって家事や弟の世話をし、男というだけで悪目立ちする葛藤や苦労を重ねながら男子5人の仲間と共に卒業の日を迎える。新聞記者から看護師に転身した著者の美事な到達点。看護の理念と情の本質を描ききる。

『キノコがわたしを呼んでいる』梶尾真治／小学館新書／1320円

SF作家の著者の趣味はキノコ採り。在住の熊本だけでなく、福岡や鹿児島、九州脊梁（熊本と宮崎にまたがる山地）にまで足を延ばす。キノコの近くに門番よろしくマムシがいたり、キノコまっしぐらの勢いのあまり迷子になりかけたり。キノコ鍋には5種を投入すべしとは、自らキノコ料理に励む人からの親身なアドバイス。今秘かに囁かれる食糧危機。キノコ狩りって最強かも。

『本を読んだら散歩に行こう』村井理子／集英社文庫／792円

基本は読書案内だが、そこに行くまでの私的エッセイ部分がいい。40代の終わりに大病を患ったこと、料理が嫌になったこと、好みが違う双子の弁当作り、認知症がすすむ義母のことや『兄を持ち運べるサイズに』という映画になった兄のこと。一人の女性の中に流れる大河の時に感じ入る。『第62代横綱大乃国の全国スイーツ巡業』というセレクトにちょっと笑う。「名著」とか。

文／温水ゆかり

※女性セブン2026年4月30日号