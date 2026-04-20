◆米大リーグ ロッキーズ９―６ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースが１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に逆転負けを喫し、今季初の連敗となった。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打で、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５１」に伸ばした。また、先発の佐々木朗希投手は４回２／３を投げて７安打３失点の内容で降板し、今季初勝利はまたもお預けとなった。

大谷は、１点リードの３回１死で迎えた２打席目は、２球目の甘く入ったチェンジアップを捉えると、打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）の高速ライナーが右中間を駆け抜けた。大谷は二塁ベースに到達すると、両手を高々と右に左にと大きく振るおなじみのパフォーマンスを披露し、大歓声を浴びた。適時二塁打で、連続試合出塁記録を「５１」とした。大谷は５点を追う９回先頭の５打席目にも左中間へエンタイトル二塁打を放ち、２戦ぶりのマルチ安打とした。

先発の佐々木は、２点リードの５回に、先頭のキャロスに左翼ソロを許すと、さらに９番マッカーシーに中前二塁打、１番ジュリアンには中前適時打を浴び、同点に。２死二塁からフリーマンに四球を与えたところで降板となった。４回２／３を投げて７安打３失点、最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）だった。

チームはメジャー初昇格となったウォードが即スタメンで初適時打を放つなど存在感を見せたが、１点リードの７回無死二塁からトライネンが痛恨の逆転２ランを被弾すると、さらにタイムリーも浴びて、２点差に。さらに８回には６番手としてディアスが９日ぶりに登板したが、３点を失うなど、救援陣が崩壊で終盤に引き離された。

５点を追う９回は先頭の大谷がエンタイトル二塁打で出塁すると、１死三塁からスミスが右前適時打。さらに１死満塁の好機を作ると、コールの二ゴロの間に走者が生還し、３点差に迫った。なおも２死二、三塁でウォードが右中間にはじき返したが、右翼のダイビングキャッチに阻まれた。