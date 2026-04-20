小型EVシリーズから順次展開

業界内で一貫した「規格」の設定は、自動車の黎明期から続く悩みの種だ。各社は独自のやり方や考えを持っているため、互換性のないバリエーションが無数に存在してしまう。

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EV充電規格を例に挙げると、タイプ1、タイプ2、チャデモ（CHAdeMO）、CCSなど、多岐にわたる。どの規格が主流になるかは、地域によって異なる。



次期フォルクスワーゲンIDポロのプロトタイプ

フォルクスワーゲンはEVのバッテリーおよびバッテリーセル設計に関して、こうした問題を未然に防ごうとしている。以前にも取り上げたことのある同社の『ユニファイドセル（Unified Cell）』は、子会社PowerCoと共同で開発されたもので、昨年、量産可能な試作品が公開された。

フォルクスワーゲン・グループ傘下の複数ブランドで展開される小型EVシリーズ「エレクトリック・アーバンカー・ファミリー」に初搭載される予定である。AUTOCAR UK編集部は昨年12月、ファミリーの一員である『IDポロ』のプロトタイプを試乗した。最終的には、ユニファイドセルは傘下ブランドの80％で採用されるという。

ユニファイドセルは、セル設計における大きな飛躍と称され、セルが占める体積1Lあたり最大660Wh（0.66kWh）のエネルギー密度を実現。従来のセルの最高値から10％向上したという。これには主に、モジュールにセルを収納する中間工程を省いた「セル・トゥ・パック」方式が寄与している。

新世代のナトリウムイオンにも対応

エレクトリック・アーバンカー・ファミリーの各モデルで目標としているのは、使用する正極材にもよるが、航続距離450km、充電時間25分未満を実現することだ。

正極材は、LFP（リン酸鉄リチウム）やNMC（ニッケル・マンガン・コバルト）など、さまざまな種類に対応できる。NMCは通常、LFPよりもエネルギー密度が高く、同じ重量・体積でより長い航続距離を実現する。



次期フォルクスワーゲンIDポロのプロトタイプ フォルクスワーゲン

また、ナトリウムイオンにも対応していることも大きな特徴だ。EV向けのナトリウムイオンバッテリーは先月、中国の大手バッテリーメーカーCATLにより初めて量産が開始されたばかりだ。

ユニファイドセルは、単にメーカーの都合に合わせた規格ではない。標準化によりセルとバッテリーシステム全体で大規模なスケールメリットが生まれると、フォルクスワーゲンは期待している。

一般的に、バッテリーのコストはEV車両価格の約40％を占めている。ユニファイドセルの導入は価格引き下げにつながるため、特に小型EVの商業的成功には不可欠な要素となっている。

ナトリウムイオンの欠点は、リチウムイオンよりもエネルギー密度が低い点にあったが、開発が進むにつれて改善されつつある。原材料は安価で環境面での評価も高いため、ナトリウムイオンバッテリーはライフサイクル全体を通じてよりクリーンなカーボンフットプリントを実現する可能性がある。