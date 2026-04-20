“感性に応える”X FORGEDシリーズからNEWアイアン＆ウエッジ登場！

心地よい打感を求め、やさしさを整え、操作性を研ぎ澄ます。2026年のキャロウェイ「X FORGED」シリーズは、従来の素材・設計を見直すことで、軟鉄鍛造の魅力をあらためて高い次元へ押し上げてきた。名器の系譜から生まれた新たなアイアン・ウエッジの魅力を、若手注目コーチの鈴木貴之が語る！

キャロウェイは

「やわらかさも、切れ味も」

妥協しない

軟鉄素材を従来モデルで使用していた「S20C」から「S15C」へ変更したことで、これまで以上にやわらかな打感と澄んだ打音を追求。プレーヤーのフィーリングを極限まで引き出してくれる。「X FORGED アイアン」では、ロフトが増えるにつれてブレード長が短くなる設計や、バックフェース中央への重量集約など、番手ごとの顔つきやフィーリングの流れにもこだわる。



そして、軟鉄鍛造らしい打感を土台にしながら、飛距離性能と寛容性を求めたモデルが「X FORGED STAR アイアン」だ。厚みのあるトップブレードとソール、深いキャビティバックによる低重心設計を組み合わせ、安心感のある見た目とやさしさを備えている。

このアイアンの流れをくんだ「X FORGED WEDGE」にも、もちろんS15Cを使用。心地よい打感を追求するとともに、形状は「OPUS」ベースのやや大きめのヘッドサイズにすることで、プレーヤーにアドレスでの安心感を与える。さらに「17Vグルーブ」やレーザー加工を施したフェース面の溝は高いスピン性能を誇る。

フェースに吸いつく打感が

コントロール性と

飛距離性能を両立させる

「X FORGED アイアン」の打感は、ひとことでいうなら「ピュア」。マッスルバックとも遜色ないか、それ以上の打感のやわらかさを感じます。インパクトにおけるフェースへのボールの〝乗り感〞が半端じゃないので、意図したところに出球を出しやすいのがいいですね。また、ボールをしっかり押し込んでいけるので、方向性だけではなく、飛距離性能も申し分ありません。その飛距離性能をさらにアップさせたのが「X FORGED STAR アイアン」ですが、ただ「飛ぶ」だけでなく、打球が十分に高く上がってくれるので落下角が大きく、グリーンをキャッチする力も兼ね備えている。「打感がよくて、飛んで止まる」。まさに多くのアマチュアが求めているアイアンではないでしょうか。

アイアン同様に「X FORGEDウエッジ」も〝乗り感〟が強い！ 短いアプローチでもフェースが1度ボールをつかんでから、フォロースルーにかけてリリースしていくような感覚なので、タテ距離がとても合わせやすいです。ボールがフェースに乗っている時間が長いので、スピンもギュギュっと入ってくれる。目標に対してピタッと「止める」イメージを出せますね。また、アイアンシリーズから打感と顔の流れがとてもスムーズなので、セットが組みやすい点も◎です。

「X FORGED アイアン」のPWはロフト角46度。下には6度ピッチで52度と58度のX FORGED ウエッジを入れるのが王道。「X FORGED STAR アイアン」のPWはロフト角43度なので、48度と54度のウエッジを入れて5から6度ピッチで整えたい

X FORGED アイアン

⃝ヘッド素材／軟鉄（S15C）⃝ロフト角（番手）／20（#3）、23（#4）、26（#5）、29（#6）、33（#7）、37（#8）、41（#9）、46度（PW）⃝ライ角（番手）／62.0度（#7）⃝長さ（番手）／37.0インチ（#7）⃝シャフト（フレックス）／N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）、Dynamic Gold MID 115（S200）⃝価格／15万4000円（5本セット：#6～PW）、3万800円（単品：#3～#5）

女子プロも投入！

神谷そら

X FORGED STAR アイアン

⃝ヘッド素材／軟鉄（S15C）⃝ロフト角（番手）／20（#4）、23（#5）、26（#6）、29（#7）、33（#8）、38（#9）、43度（PW）⃝ライ角（番手）／62.0度（#7）⃝長さ（番手）／37.0インチ（#7）⃝シャフト（フレックス）／N.S.PRO 950GH neo（S）、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）⃝価格／15万4000円（5本セット：#6～PW）、3万800円（単品：#4、#5）

女子プロも投入！

吉田鈴

X FORGED WEDGE

⃝ヘッド素材／軟鉄（S15C）⃝ヘッド仕上げ／クロム⃝ロフト角（バンス角:グラインド）／48（10:S）、50（10:S）、52（10:S）、54（10:C）、56（10:C）、58（10:C）、60度（10度:C）⃝ライ角／64.0度⃝長さ／35.375インチ（54、56度）⃝シャフト（フレックス）／N.S.PRO 950GH neo（S）、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）、Dynamic Gold（S200）⃝価格／3万4100円

女子プロも投入！

青木香奈子

吉田鈴

六車日那乃

政田夢乃

試打・解説＝鈴木貴之

●すずき・たかゆき／1997年生まれ、千葉県出身。エースゴルフクラブ千葉・赤坂にて、ビギナーから上級者まで多くのアマチュアを指導。父はプロゴルファーの鈴木亨で、ツアーでキャディを務めることもある。

●商品の問い合わせ/キャロウェイゴルフ ☎0120-300-147 callawaygolf.jp

構成＝石川大祐、写真＝相田克己、協力＝ジャパンゴルフスクール