高橋愛、いとこの“K-POPアーティスト”とダンス動画公開「何となくダンスも似てる」「こんな世界線が…」「気まプリを!?」
元モーニング娘。でタレントの高橋愛が19日、自身のSNSを更新。いとこであるK-POPグループ・NCT WISHのリクとのダンス動画を公開した。
【写真あり】高橋愛、いとこの“K-POPアーティスト”とダンス動画公開
高橋は公式Xで「ライブ終わりに覚えてくれたの リクありがと!!!」と添えて、2人でモーニング娘。「気まぐれプリンセス」を踊る動画を投稿。楽しそうに踊る姿が印象的な動画となっている。
この投稿には「何となくダンスも似てる」「こんな世界線が…」「愛ちゃんありがとうございます」「リクちゃんがハロプロ踊る世界線えぐい」「気まプリを!?」「大号泣」「現実？」「うれしすぎて」「最高すぎ」「笑顔が似てる！」といった声が寄せられている。
【写真あり】高橋愛、いとこの“K-POPアーティスト”とダンス動画公開
高橋は公式Xで「ライブ終わりに覚えてくれたの リクありがと!!!」と添えて、2人でモーニング娘。「気まぐれプリンセス」を踊る動画を投稿。楽しそうに踊る姿が印象的な動画となっている。
この投稿には「何となくダンスも似てる」「こんな世界線が…」「愛ちゃんありがとうございます」「リクちゃんがハロプロ踊る世界線えぐい」「気まプリを!?」「大号泣」「現実？」「うれしすぎて」「最高すぎ」「笑顔が似てる！」といった声が寄せられている。