高橋愛　　photo：田中達晃／パッシュ （C）oricon ME inc.

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　元モーニング娘。でタレントの高橋愛が19日、自身のSNSを更新。いとこであるK-POPグループ・NCT WISHのリクとのダンス動画を公開した。

【写真あり】高橋愛、いとこの“K-POPアーティスト”とダンス動画公開

　高橋は公式Xで「ライブ終わりに覚えてくれたの リクありがと!!!」と添えて、2人でモーニング娘。「気まぐれプリンセス」を踊る動画を投稿。楽しそうに踊る姿が印象的な動画となっている。

　この投稿には「何となくダンスも似てる」「こんな世界線が…」「愛ちゃんありがとうございます」「リクちゃんがハロプロ踊る世界線えぐい」「気まプリを!?」「大号泣」「現実？」「うれしすぎて」「最高すぎ」「笑顔が似てる！」といった声が寄せられている。