◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年4月19日 デンバー）

ドジャースのエドウィン・ディアス投手（32）が19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦の8回から6番手として登板。4月10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりの登板となったが、1死も取ることができず、3失点で降板した。

先頭のカストロに右前打を許すと、二盗を許し、次打者・キャロスに四球。ドイルの三塁前へのバント安打で満塁とすると、1番・ジュリアンに右前2点打を許し、降板した。

ディアスは10日のレンジャーズ戦で7―4の9回に登板したが、2ランを浴びるなど、1回4安打3失点と精彩を欠き、直球の球速も低下していた。翌11日（同12日）の同戦は6―3の9回、セーブ機会だったが登板せず、前日14日（同15日）のメッツ戦も2―1の9回は“代役守護神”のベシアが締めた。

球速低下などを考慮し、慎重に調整を進めていたが、14日（同15日）にブルペンで投球練習を再開。ロバーツ監督は前日の試合前、ディアスの起用について「現時点でディアスに関して心配はない」と話していた。